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自由廣場》票數未過半 韓國瑜是「少數院長」

2024/02/02 05:30

◎ 胡顏

看到韓國瑜在國民黨的護航與民眾黨的保送策略下當選立法院長，筆者心中浮現的是：塞翁失馬，焉知非福？

本屆立法院共有一一三席立委，過半數是五七席，韓國瑜雖然在第二輪投票中，以相對多數的票數勝出，但只得到五四票，並沒有過半，因而創下一項歷史紀錄，就是有史以來第一輪未過而贏得立法院長寶座，換言之，韓國瑜成了史上第一位「少數院長」，從今以後，國民黨再也不能拿「少數總統」來揶揄賴清德，因為彼此都是半斤八兩，沒有什麼理由可以再拿「少數總統」來說嘴。

其次，韓國瑜掌立法院後，今後一切後果國民黨和民眾黨必須概括承受，未來立院一事無成，或終日陷入爭吵紛擾，民進黨不用背負罵名，誰當家誰負主責，三黨不過半之下，這屆立院的攻防激烈勢必甚於以往，期望有大破大立的績效，恐怕緣木求魚，一旦立法、修法或國會改革績效不彰，這筆帳就要掛在韓國瑜和國民黨的頭上。

國民黨本屆原本就屬於脆弱多數，如今韓國瑜和江啟臣當選正副院長，根據立法院內規，兩人必須退出黨團運作，以維持中立，如此一來，藍綠席次差距更接近，國民黨不要高興得太早，民進黨也不用灰心喪志，未來有關法案、預算案和人事案的攻防，誰輸誰贏，還言之過早，不信的話，就讓我們繼續看下去吧！

這次立院正副院長選舉是一面照妖鏡，從過程中不難窺知民眾黨極盡耍手段、玩弄呼攏對手和民眾之能事，至於民進黨的游錫堃前院長，則在連任失利的第一時間立即宣布辭去不分區立委，連國民黨籍的謝龍介都表達高度肯定，謝龍介稱讚游錫堃有風骨，也有本土精神，充分展現他當過黨主席、立法院長的政治高度，優劣立判，卻也讓人不勝惋惜！

新國會新氣象，筆者期盼新國會能帶給國人新希望，朝野政黨「勝不驕」、「敗不餒」，攜手合作一起為台灣的未來共同打拚！

（作者是國小退休教師）

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