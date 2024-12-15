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自由開講》讓教育疲於奔命，也是稻草之一

2024/12/15 11:30

◎ 林彥佑

這幾天，教育界陷入一陣低迷，尤其對於管教一事，更是鬧得沸沸揚揚。除了管教問題之外，筆者認為，過多的行政與教學壓力，進而導致情緒、心理問題，亦是重要的稻草之一

近日校園管教話題延燒，而過多的行政與教學壓力，導致教師出現情緒、心理上的問題，也是造成教學現場士氣低迷重要因素之一。圖為教育主管機關教育部。（資料照）近日校園管教話題延燒，而過多的行政與教學壓力，導致教師出現情緒、心理上的問題，也是造成教學現場士氣低迷重要因素之一。圖為教育主管機關教育部。（資料照）

筆者觀察，約莫這十多年來，因為教育浪潮的興起，輔以新課綱、各議題的攪局，導致教學現場無故充斥許多瑣事，不可否認，有些確實對孩子有幫助，但有些確實聊備一格。現今價值觀，總認為凡事應該「從小扎根」，所以每一件舉目所見的大小事，都必須融入於國小教育

比方說，行人行車很重要，所以課程中便必須加入交通安全的課程；理財規劃很重要，所以必須加入金融教育；飲食很重要，所以必須加入食安食農食魚課程；反詐騙、性平推動很重要，所以隨時都要叮嚀，而反毒、反菸、反霸凌更是從來沒有間斷過；還有更多議題是正在進行式，倘若沒有把關與煞車，將會是未來式，且持續干擾教育現場

有了這些課程、活動之際，便必須有計畫、有教案、剝奪正課時間，接著便是趕課，只要一「趕」，情緒就出問題了。再想想看，有這些活動，勢必會有公文或計畫，所以多如牛毛的公文便會發到教育局處與學校，那麼，誰來配合呢？當然就是老師；如果不配合呢？又將成為學校中的黑名單，這些可能就是「職場霸凌」的初始

好吧！那我就乖乖配合吧，請問我是心甘情願的嗎？這種心情會不會影響和孩子的互動、會不會漸漸演變成親師生關係的變質？逐漸的，我聽到有些老師說，「教學隨便教就好了，行政工作比較重要」；因為，行政工作做不好，系統會亮燈，主管會知道；但教學呢？老師教不好沒人知道，只要有寫作業、按時上課、沒有重大事件，反正，孩子開心就不會出事了

所以，慢慢的，又衍生出一批「不想管事、做事」的老師，因為多管多錯、多做多錯，不如什麼事都不做，嗯，最不錯！就如這幾天的新聞一般，剝奪了教師與家長的管教權，卻又加入許多工作，這種疲於奔命的事，為師的大家，真的是功德一件，我們彼此勉勵，辛苦了！

（作者為國小教師）

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