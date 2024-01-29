自由開講》藍白，你為什麼不爭氣？

◎顏允聖

總統及立委的選舉，終告落幕。原本期待社會在激情過後，該有些喘息的機會。孰料，新一屆國會將呈現三黨不過半的情勢，因此，國民黨與民進黨皆試圖與台灣民眾黨合作，希望能爭取到立法院正副院長席次。此時，台灣民眾黨主席柯文哲雖然未能如願當選總統，但亦已成功協助民眾黨拓展票源，協助其政黨票極大化，儼然已成手握與藍綠談判之籌碼。柯主席為了讓自己聲勢更壯大，以求更多媒體焦點，不惜每日絞盡腦汁求取政治聲量，從藍綠兩黨立法院長人選應向其報告國會改革方案，至日前更拋出藍綠院長候選人應與民眾黨團進行閉門討論，完全無視人民對於台灣新興勢力的期待。若僅藉演大戲、搏聲量卻對國會願景毫無具體方向，終會讓人看破手腳，使人民無法有更多的期待。

圖為國民黨主席朱立倫（右）及民眾黨主席柯文哲（左）。（資料照）

另者，國民黨立院黨團主張，將邀請新任總統賴清德到立法院做國情報告，而且應以「即問即答」的方式進行。依憲法增修條文第四條明文規定，立法院於每年集會時，「得」聽取總統國情報告。立法院職權行使法則另規定，全體立委四分之一以上提議、院會決議後，可排定議程就國家安全大政方針聽取總統國情報告。然，總統並非行政官員，不是受國會監督的對象。藍營邀賴清德準總統親赴立院國情報告，不禁令人疑竇，此舉是否又是為了不讓民眾黨搶盡鋒頭所為的做秀行為。其實，總統當選人賴清德選前在辯論會中已提及，「不論是依據憲法，或是立法院職權行使法，如應立法院之決議，總統須到立法院做國情報告，尊重立院。惟，法無明文規定是一對一的質詢。」退萬步言之，若符合憲政體制，社會當然樂觀其成，但若只是為求政黨私利的心態，卻罔顧全民利益，實讓人無奈搖頭嘆氣。

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立委諸公為求爭取曝光的機會，無所不用其極之手段，已行之有年。惟人民殷殷期盼的是能為人民審查預算、制定法律、監督政府官員，真正為民喉舌爭取福祉的立法委員。若只是為求做秀博取聲量，無視自身權力源自人民賦予，不如轉行當網紅、跳跳時下當紅的洗腦神曲，更能帶給社會歡樂氣息，何樂而不為？

（政治工作者）

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