自由廣場》反對憲法盲與人權盲的國會改革法草案

◎ 林志潔

國民黨和民眾黨提出了多個匪夷所思的國會擴權版本，內容五花八門，有藐視國會罪、不當擴張國會調查權、還要求受質詢人要援引刑事訴訟法證人具結程序等等規定。

由於擴權內容龐雜，一般民眾難以全面瞭解，若只聽聞表面訊息，很可能誤以為這些國會擴權設計，是為了讓國會可以調查弊案、以捍衛民意。事實上，這些設計不良的不當擴權，不但無法捍衛民意，還可能加害人民和企業，全民應要嚴正抗議，不要忽略這種不當立法的侵害。

請繼續往下閱讀...

在國、眾兩黨的國會改革法版本中，最常被大作宣傳的就是國會應擁有聽證權和調查權。切勿以為這個聽證和調查只針對行政機關和公務員，按照兩黨草案，不論是企業、法人、基金會、社團或自然人，若有被調查需要，立法院都有權去函要求調閱各種文件，而被通知到的企業、人民團體和自然人，必須在五日內提交。草案還規定，立法院可以要求政府機關、部隊、企業、法人、各基金會、社團和自然人，提供其調查所需的檔案、帳冊、財務資料等文件，同時，立法院還有權可以要求相關人員赴立院或指定地點作證或接受詢問。

更可怕的是，如果被通知到的機關團體、企業或民眾，拒絕提出文件或拒絕接受詢問，抑或是被認為提出的資料有所隱匿不實，或不肯回答或被認為是說謊，那麼依據草案，不但有行政罰，還要被處以藐視國會罪。

連刑事訴訟法針對犯罪嫌疑人所發動的各種強制處分，法律都要求要法官保留，要有足夠的證據才能發動搜索扣押和拘提，請問：對於根本沒有犯罪嫌疑的一般人民、基金會、協會和企業，無偵查權的立法院，憑什麼要求私人企業、基金會和社團要交出帳冊、提出財務資訊文件給你？憑什麼可以要求一般民眾要出席讓你訊問還要誠實答覆你的問題？何況，是否陳述不實請問要如何判斷？難道要用投票表決？

犯罪嫌疑人在刑事程序中都擁有保持緘默的權利，在國民黨和民眾黨的國會改革法草案中，無犯罪的企業和一般民眾，竟然連保持沉默的權利都沒有，不講話不提出文件就要被處以藐視國會罪，真是荒謬至極！從來沒有見過一個草案，侵害人民自由、僭越權力分立到這個地步。

兩黨的草案不只是「憲法盲」，更是「人權盲」，若讓其通過，只怕人民和企業會遭到惡質立委的恐嚇勒索，永無寧日，請各界反對這樣荒謬的草案！

（作者為陽明交大科法學院教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法