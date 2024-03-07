自由開講》中菲衝突解析及中共霸權威脅

◎何翊瑞

中菲兩國在歷年來的南海主權爭議引發一系列的海上對抗，從碰撞與兩軍對峙事件層出不窮，雙方的局勢急遽升溫；在此次菲律賓海岸防衛隊公佈的空拍影片截圖顯示，中共的海警船對菲律賓軍方包租的一艘民船動用水砲。

圖為當時2艘中國海警船同時向菲律賓補給船「Unaizah May 4」發射水砲。（法新社、取自網路）

然而，菲律賓總統小斐迪南·馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）本身對於南海主權的軍事衝突對峙局勢並不感到意外，畢竟中共政治意圖相當明顯，中共官方為的就是讓二戰老舊登陸艦馬德雷山號沉沒後將迅速占領該領域並奪取這塊島礁的控制權；這種危機感促使中菲兩國採取的戰略就更加主動性，菲律賓為了急於保持其在仁愛島礁的存在，非但沒有因此被中共強勢所嚇到，更加強力度故意採取的戰略之一；即使菲律賓的巡邏艦噸位較小，其部署的船隻數量與中共相較之下顯得微不足道，但菲律賓政府仍對於領土完整的態度，採取強硬堅決的寸步不讓；並提拔時任菲律賓陸軍司令羅密歐·布勞納（Romeo Saturnino Brawner Jr.）於武裝部隊總參謀長。

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由於，菲律賓總統小斐迪南·馬可仕與武裝部隊總參謀長羅密歐·布勞納皆認為若要讓國家擁有持久的和平，首先絕非讓未經歷過戰爭，只坐在舒適空調辦公室的政客而左右國家的命運；弱者永遠祈求霸凌者與侵略者會有寬宏大量的時刻，但往往這種奢求將會贏來更恐怖的噩夢。

圖為菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐·布勞納。（作者提供）

因此，國與國之間的底氣取決於國人對於國防的支持，與其國家內部的國防武裝力量；若要主權問題上採取堅定的立場，需要有果敢的決心，歷史教導我們好戰者國衰，但不戰而怯者更會帶來國家有覆滅之危機。

反觀，中共除將臺灣（澎湖、金門、馬祖等列嶼）劃入中共領土外、南海諸島（涵蓋到馬來西亞的海域）皆同時劃入中共版圖及同時不忘把中印邊界上的印度省分與部分地區（阿魯納恰爾邦、洞朗高原、阿克賽欽）劃入版圖，此舉自欺欺人的作為早在2023年就遭到印度、馬來西亞、菲律賓、越南等國強烈抗議，可見中共此舉，就是試圖藉由繪製標準地圖來達到擅自擴張領土與地物和海域聲稱的主權和管轄權的合法化，更把國際法的依據當作視若無睹。

（作者提供）

如此虛假的海洋主張與脅迫行為非但沒有加以約束，更加日益猖獗，更有中共海上民兵船衝撞菲律賓的公務船或者中共公務船衝撞菲律賓的補給船，除此之外在1974年中共為了佔領西沙群島與越南共和國之間爆發西沙海戰，於該年1月19日一名中共機槍手先行開火擊殺南越軍黎文東中尉，違反當時中共中央軍委絕不能打第一槍之命令；非但當下沒有喝止與懲處竟打蛇隨棍上藉此向越南開火攻佔全部島嶼戰後中共全體軍民在榆林要塞區隆重舉行祝捷慶功大會。

以史為鏡可知，處於中共的無理迫害下，臺海主權正面臨一個前所未見的新威脅，在這可能擦槍走火一觸即發的邊緣中，國家興亡與更替的核心問題，取決於國家領導人的意志與國人守衛國土的決心，故從現在起，應排除臺灣內部政黨彼此攻伐內耗，同結一心才能抗衡即將來臨的動盪國安問題。

（教官）

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