自由開講》潛艦國造下水達成 國防安全更上層樓！

◎陳勇順

孫子兵法有云「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。白話來說，「和平靠的是堅實的國防，而不是敵人的善意」，國防就是守護國家安全的基石，特別是台灣不僅位處印太地區關鍵地位，還有一個虎視眈眈的鄰居，所以從蔡政府上任以來就大力推動國防自主，而這樣的政策在帶來產業發展的同時，更是向國際表達了我們守護國家的決心，這幾年來，不管是國艦國造、國機國造都有許多具體的成績，今天的潛艦國造下水，更是代表國防安全的力量，可以更上層樓。

潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」昨日正式對外亮相。（資料照）

由於台灣的地形限制，以及科技的日新月異，在許多國防建軍的概念，已經由過去傳統的大陸軍思維，逐步轉而發展不對稱戰力的整體防衛構想，而其中的「潛艇」更是守護台灣周邊海域，嚇阻敵人海上封鎖很重要的利器之一，只是礙於歷史因素的關係，雖然台灣曾有討論想要購入新的潛艦，但最終都無功而返，這也導致目前服役的潛艦都是在很久以前所購入。

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為了突破這樣的困境，蔡英文總統果斷推動了「潛艦國造」的政策，希望可以由國人自製「潛艦」，這樣就不需要受制他人，而這其中，當然也遇到了許多的抹黑，不管是國民黨的立法委員曾提案凍結「潛艦國造」預算，或者是認為台灣取得不到紅區裝備，弊案叢生、假議題等等，但是蔡英文總統始終和國軍弟兄姊妹站在一起，扛住所有的質疑和壓力，最終換得今天首艘國造「海鯤軍艦」潛艇的正式命名下水。

雖然過去有人質疑，身為女性的蔡英文不懂國防，但如果仔細觀察，蔡英文不僅是透過政策挺國軍，她更是身體力行地透過行程的安排，不分本島、外島，海邊山上，一個一個的去視察各地軍營，去關心了解第一線國軍弟兄姊妹的需要和聲音，不僅給予最實際的支持當他們最大的後盾，更是讓民眾看見國軍守護國家的辛苦和付出，對比國民黨在立院反對國防預算的態度，以及面對中國的態度，相信民眾都可以看得出來，誰才是真正的守護中華民國台灣。

蔡英文總統在今天也說了，未來，「海鯤艦」，將乘載著台灣堅韌勇敢的精神，深潛在海面下，靜靜地守護我們的家園，守護著我們的自由和民主，成為台灣破浪前行的力量。或許，很多人總愛把守護中華民國掛在嘴上，但卻做著傷害國家的事情，但相信有更多的人，是用具體的實踐在守護國家，守護我們心愛的家園，例如今天潛艦下水的成功一樣。

（政治工作者）

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