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自由開講》三大台灣社會共識，都在賴清德的執政願景中

2023/04/13 13:26

◎陳詩瑄

昨天，民進黨正式提名賴清德副總統，代表民進黨參加2024總統大選，而賴清德的提名演說，已經證明了他就是台灣社會的最大公約數。

副總統賴清德12日通過民進黨中執會提名參選2024年總統，致詞時宣誓推行三大民主行動。（資料照）

台灣社會的最大公約數，首先就是「中華民國台灣」；根據2019年兩岸政策協會的民調，「中華民國台灣」不但得到泛綠選民超過80%的認同，也在泛藍的族群裡，得到將近40%的贊許。賴清德的演說，再三提到中華民國台灣，並說道台灣並沒有統獨問題，這也是再次宣示了，在賴清德的領導下，「中華民國不會滅亡，台灣也會持續壯大」。

第二，「和平」也是台灣社會的共識，終究和平無價，戰爭沒有贏家。而賴清德的演說，不但整整提了16次「和平」，也已經規劃出具體的方向，包括加強台灣國防實力、加深與民主盟友的關係，並且站穩對等、尊嚴的態度，自信地與中國展開交流合作。如此一來，才是真和平，而非一昧的放棄國防、放棄主權，將台灣的生殺大權全部送給中國。

第三，「經濟繁榮」更是台灣人民所想要的，賴清德昨天也說了，未來將會運用台灣優勢的人工智慧與互聯網，將台灣的科技產業持續壯大；也會協助中小企業轉型，讓勞工生活更有保障。更是因為賴清德從小貧困的背景，使他特別著重發展社會企業，創造更多就業機會，讓台灣的弱勢族群都可以安居，人人都可以樂業。

這三項台灣社會的重大共識，在昨天賴清德的演說中，都被詳細的提及，也給出了具體實踐的方向。讓人很難想像，國民黨的候選人，甚至是其他黨的所有候選人，該如何像賴清德一樣對於國家的未來發展，提出「同樣高度的願景」與「同樣務實的方法」?

七年來，蔡英文總統將台灣帶到國際上前所未有的高度，不但美國、日本、英國都已經公開表示會守護台海的繁榮與和平；就連馬克宏說要在台海議題上與美國分開後，也遭到全法國，甚至是全世界的批評。這代表著台灣受到國際社會肯定，而全世界也深刻感受台灣堅持民主價值，並期待與台灣在經貿、國防、外交等等緊密合作。

台灣，正走在成為「世界的台灣」的康莊大道上，而賴清德副總統，作為台灣的最大公約數，已經準備好扮演途中的燈塔，帶領台灣成為民主世界不可或缺的重要力量！

媒體工作者

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