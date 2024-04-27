自由廣場》「中國製造」正在監視你家

◎ 顏蔚慈

花蓮強震不只造成災情，更將中國「無孔不入的滲透」給震出檯面，有網友發現，自己家中監視器錄到的地震畫面，竟出現在中國的社交平台，原因可能出在監視器是中國製造，真叫人不寒而慄。

中國透過各種社交平台、通訊、資安設備，廣泛蒐集資料、侵害隱私安全，影響資安的狀況不勝枚舉。美國《財富》雜誌報導指出，多名TikTok前員工出面爆料，指每隔兩個禮拜，就有數十萬美國用戶的資料被發送回北京母公司「字節跳動」。資料內容包括用戶姓名，甚至有用戶的地理位置和人口統計。縱使TikTok口口聲聲說與其母公司「字節跳動」無任何關係，但爆料已將TikTok狠狠打臉，更讓人憂心的是，究竟有多少用戶的各種隱私，遭到中國不正當利用？為反制中國藉各種手段侵害隱私，美國展開一系列防堵，美國總統拜登去年簽署的《二○二四國防授權法》，就禁止聯邦機構和聯邦資金被用於購買或使用對美國國家安全構成威脅的國家所製造的無人機，其中就包含中國兩家無人機製造廠商大疆創新及道通智能。

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本月二十日，美國眾議院通過一項議案修正案，要求「字節跳動」撥離、出售TikTok的業務，否則將遭禁令，藉以排除中國的各種可能干預與滲透，如破壞隱私、數據安全，以達其戰略目的。

透過軟實力、銳實力，中國利用各項非軍事的手段統戰，企圖併吞我國早已不是新聞。過去統戰的「入島」「入戶」「入心」戰略方向也從未改變。只是工具手法更加科技與靈活，在國人不注意之下，透過侵犯隱私所取得的資訊，並藉由大數據的分析，來精準投放各項訊息，甚至是監控人民，無孔不入地介入國人的生活日常。

馬英九赴中國參訪被美國視為會造成國安危機的無人機製造商，回國更稱要修《反滲透法》，國民黨立院也呼應修法主張，國台辦更是一搭一唱，都顯示國民黨與國際趨勢背道而馳，與保衛台灣的民主自由，保護國人的隱私安全都相違背。當全球積極防範中國資安入侵時，我國從中央到地方政府皆應提出實際對策因應，國人在使用家戶資訊系統時也應保持驚覺。（作者是新北市議員）

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