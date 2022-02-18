健康醫療網》台灣疫情何時結束？ 專家樂觀：迎向動態清零階段

全球疫情截至2/13，確診數已破4億，死亡人數則超過581萬且節節攀升。相較國外的發生率、死亡率都偏低，台大公共衛生學院陳秀熙教授在直播中表示，台灣的防疫進程即將進入「動態清零」的階段，而全世界大部分國家，則已經突破疫情有效的控制點，進入與「病毒共存」的階段。

台灣疫情何時結束？ 專家樂觀：迎向動態清零階段！（路透社）

全球疫情截至2/13，確診數已破4億，死亡人數則超過581萬且節節攀升。尤其歐美地區的發生率及死亡率是最高，而台灣的疫調作業相當積極、擴大匡列採檢與境外檢測，相較國外的發生率、死亡率都偏低，台大公共衛生學院陳秀熙教授在《新冠肺炎防疫科學園地》直播中表示，台灣的防疫進程即將進入「動態清零」的階段，而全世界大部分國家，則已經突破疫情有效的控制點，進入與「病毒共存」的階段。

海外與「病毒共存」波及經濟、醫療 台灣仍須以清零為目標

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究竟什麼是「病毒共存」、「動態清零」、「重症輕零」階段？陳秀熙提出「Omicron防疫光譜」（如圖一），基本上有兩個極端，一是病毒清零、另一是病毒共存，台灣和紐西蘭在新冠肺炎疫情爆發時是以病毒清零為目標，但全世界現今則是以病毒共存為趨勢，導致確診數驚人攀升，陳秀熙表示，這對醫療能量與經濟生產力損失有很大影響，台灣絕對不可能走向病毒共存這條路。

究竟什麼是「病毒共存」、「動態清零」、「重症輕零」階段？陳秀熙提出「Omicron防疫光譜」（如圖一），基本上有兩個極端，一是病毒清零、另一是病毒共存，台灣和紐西蘭在新冠肺炎疫情爆發時是以病毒清零為目標，但全世界現今則是以病毒共存為趨勢，導致確診數驚人攀升，陳秀熙表示，這對醫療能量與經濟生產力損失有很大影響，台灣絕對不可能走向病毒共存這條路。

年前台灣爆發的Omicron疫情，陳秀熙表示，台灣境外移入個案數每週仍維持300名確診，對醫療量能而言，如何做好輕症分流、集中檢疫管理，以及防止重症發生，是未來監控境外移入個案的重要策略。而台灣的本土疫情已獲控制、漸漸趨緩，陳秀熙認為，這和全台疫苗追加劑覆蓋率高，及落實防疫措施有關。若台灣每週確診數可控制在350以下，可達到「重症清零」的標準，台灣雖然目前還是出現1、2例重症患者，但幾乎達到標準，且高雄、桃園疫情已有效控制，很快將迎向「動態清零」。

陳秀熙：對台灣疫情持樂觀態度 2個月有望清零

陳秀熙進一步詳細分析，台灣經過桃園機場群聚案爆發後，第一階段是採取「重症輕零」，壓制疫情不讓重症產生，保護人民最基本的安全，讓疫情逐漸受到有效控制，接著漸漸往「動態清零」的方向來移動，意即因Omicron傳播力強，清零完一段時間，仍會因隱形感染個案造成小群聚感染，但每個國家可容忍的數量都不同，視需求而定。

▲圖一：Omicron防疫光譜。＠《新冠肺炎防疫科學園地》線上直播

陳秀熙表示，如果要從重症清零正式進入動態清零，台灣每週確診數除了應落在350-500位個案，還得有效匡列、採檢，阻止小型的群聚感染疫情擴大，未來這2個月就有機會可以創造0確診。萬一疫苗施打速率不夠快，若NPI（非藥物介入措施）又受到影響，一旦群聚感染增多就以重症清零為目標壓制疫情，再變成小群聚感染的動態清零，這是目前應採取的台灣模式。

而歐美國家與病毒共存的現況，未來研發新藥物與新世代疫苗，會慢慢走向「類流感化」的防疫，也就是確診數不會這麼多，只會出現地方性的感染個案，變成一種可治療的疾病。陳秀熙表示，台灣未來融入全世界之後，如果這支病毒沒有再變異，就會同樣進入流感化趨勢，與人類共存。但過程中無法排除萬一與病毒共存時個案數多的情況下，可能會產生變種病毒，因此仍須提高警覺持續監測。

▲圖二：台灣防疫三階段。＠《新冠肺炎防疫科學園地》線上直播

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 台灣疫情何時結束？ 專家樂觀：迎向動態清零階段

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