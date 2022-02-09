健康醫療網》首批新冠口服藥抵台！研究：可降低30％染疫死亡風險

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）口服藥問世，由美國默沙東藥廠新研發的「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」已於1月24日引進台灣。

新冠肺炎治療出現新曙光！國人引頸期盼的新冠肺炎口服藥，由美國默沙東藥廠新研發的「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」於2022年1月24日正式引進台灣，讓目前飽受Omicron社區感染肆虐的台灣宛如打了一劑強心針。

Covid19口服藥－莫納皮拉韋。（圖：亞東醫院提供）

藥物機轉 阻斷病毒複製的效果

先前台灣有參與默沙東全球第三期臨床試驗，其中包括亞東醫院。病患透過醫師診斷後，須確實服用莫納皮拉韋達5 天療程，中間不可隨意中斷，研究顯示，服用莫納皮拉韋五天可使輕中度確診者住院死亡風險降低30%。

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亞東醫院家庭醫學科陳志道主任表示，莫納皮拉韋（或新冠口服藥）服用後會轉變成核苷酸，透過RNA聚合作用進入新冠病毒，使病毒在複製的過程中發生錯誤，進而阻斷病毒複製。

非所有族群都適用 兒青、孕婦、哺乳媽媽都禁用

根據中央疫情指揮中心規定，莫納皮拉韋僅適用於發病5天內、具有「重症風險因子」，且臨床上不適用其他治療方式之輕度至中度、18歲（含）以上COVID-19 病患。「重症風險因子」包含：患者年紀65歲（含）以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、肥胖（BMI≧25）、其他影響免疫功能之疾病或已知重症風險因子者等。

不過，莫納皮拉韋在動物實驗時發現具有軟骨毒性，陳志道主任提醒，兒童、青少年、孕婦和哺乳媽媽都禁用；若使用莫納皮拉韋於最後1次服藥的4天內要避孕，而且要避免哺乳。

輝瑞Paxlovid 補足無法治療的１族群

目前除了默沙東藥廠研發的「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」外，國際知名藥廠輝瑞研發口服抗病毒藥品「Paxlovid」也會在不久的將來進入台灣。根據臨床實驗結果顯示，感染新冠病毒病患在發病5天內服用Paxlovid 5天，可以降低89％的輕中度患者住院率以及死亡率降低百分之百，而且能補足莫納皮拉韋無法治療的12歲以上且體重至少40公斤的兒童。

陳志道主任強調，即便有了藥物幫助治療，仍須做好防疫措施、盡快打疫苗、做好實聯制；且務必戴好口罩、勤洗手及遵守飲食相關規定。若有相關症狀應立即通報衛生機關，依照指示就醫。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 首批新冠口服藥抵台！研究：可降低30%染疫死亡風險

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