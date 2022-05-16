自由開講》疫情下，請政府官員持續關注學生學習與經濟衝擊

鄭明德

週末下午，原本是忙碌一週後的休息時間。不過，疫情緊繃下，很多行業的朋友仍忙碌中。學校的教職員忙著追蹤學生的快篩、PCR結果，也隨時提醒學生或家長上網填寫相關表單。有朋友仍需要南下出差講課，在line群組貼出當地夜市及重要捷運站旁商店的照片，發現現場不是冷冷凊清，就是早早關門。看到這些，筆者誠懇建議，快篩用品及藥品處理後，政府官員還要持續關注學生學習與經濟衝擊等問題。

受疫情升高影響，台北市逛街人變少。（資料照）

快篩用品與藥品的短缺，是政府此次防疫政策轉向後的漏洞。政府官員要記取教訓，不能只拼著防疫跟上日本、南韓及香港的節奏，但忘了給民眾相關的因應物資與藥品。筆者相信，跟國外進行採購或輸入後，相關問題應該可以很快獲得緩解。

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現政府官員要思考的是，隨著全國學生確診人數大量增加，遠距教學可能會持續進行，甚至延長至學期末。現已有國立大學做出該決定，有可能會影響其他大學或各地教育機關、各級學校做出類似決定。若加上學期末後的漫長暑假，這波時間較長的遠距教學與暑假空檔，對學生學習有何影響？偏鄉及弱勢學生在數位學習上，是否有資源短缺？教育官員宜隨時關注與評估。

疫情對經濟的衝擊，也讓人無法樂觀。時間很巧，振興五倍券在4月30日到期，而這波幾萬人的確診數也在此刻爆發，後續還可能大量增加。目前，很多小店家及觀光、餐飲等行業可能已發現營業受到影響，對後續暑假時段的營運更是憂心。對此經濟衝擊及後續振興問題，財經官員也必須隨時關注與評估。

（臺北城市科技大學企管系教授）

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