健康醫療網》兒童疫苗開打！V-Watch健康回報「12大QA」一次搞懂

指揮中心指出，為加強對兒童及青少年接種後疫苗不良反應事件的監測，針對該族群接種各廠牌、各劑別COVID-19疫苗並加入V-Watch的前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回復接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時因應處置，期掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀及通報後的適切因應。

5/2起6-11歲兒童開打新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，透過「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」針對18歲以下青少年及兒童，納入追蹤監測對象。（截圖自：防疫中心記者會直播畫面）

5/2起6-11歲兒童開打新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，透過「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」針對18歲以下青少年及兒童，納入追蹤監測對象。「須經由父母或監護人手機在疾管家介面申請加入，並由父母代為填寫接種後健康回報。」最遲於接種後三日內完成掃描及註冊。尚未接種者請勿加入，以免資料無法比對。

指揮中心指出，為加強對兒童及青少年接種後疫苗不良反應事件的監測，針對該族群接種各廠牌、各劑別COVID-19疫苗並加入V-Watch的前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回復接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時因應處置，期掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀及通報後的適切因應。

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Q1 大人與小孩都能加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報嗎？

Taiwan V-Watch自110年3月22起推行，針對18歲以上成人於接種COVID-19疫苗當日在接種院所掃描QR code 加入。COVID-19疫苗接種已推動至青少年接種追加劑及對兒童提供疫苗接種，為加強對該等未成年族群之接種後疫苗不良反應監測，V-Watch於111年5月3日下午將小於18歲的青少年及兒童納入，希望經由父母或監護人的關切子女接種後狀況，並透過手機代為填寫健康回報，以提升對青少年、兒童COVID-19疫苗安全性監測、相關關懷照護及因應效率。

Q2 我如何加入Taiwan V-Watch？

在施打COVID-19 疫苗現場將提供QR code小卡，需在接種當日掃描加入疾管家LINE好友，同意使用聲明並登錄個人資料，便可以參加Taiwan V-Watch健康回報。提醒：無論是否有加入V-Watch，若接種後出現身體不適，或任何健康問題需要諮詢時，請務必到醫療院所就診與諮詢。

Q3 我如何替我的18歲以下子女加入Taiwan V-Watch健康回報？

（1）已加入V-Watch使用者的父母或監護人，除掃描QR code外，亦可以藉由點選疾管家中的「Taiwan V-Watch專區」，替子女加入V-Watch。

（2）從未曾加入之父母、監護人及子女，可經由掃描QR code加入。

Q4 我的健康資訊安全嗎？

是的，所有在Taiwan V-Watch內填寫的個人相關資料將受到個資保護法規範的安全等級保護並維持其隱私和機密性。

Q5 沒有手機或Line可以加入嗎？

只要下載LINE並加入疾管家好友皆可參加Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報。若無手機者建議透過電話或至當地醫療院所尋求協助。

Q6 一定要參加Taiwan V-Watch 嗎？

COVID-19疫苗接種－健康回報系統為自願參加，但竭誠歡迎每一位疫苗接種者接種當日即時加入，不但能記錄健康狀況，還能接收疫苗相關知識。

Q7 可以用同一組Line帳號幫我的親友加入嗎？

目前一組Line帳號暫時只能綁定一位民眾及其多位未成年子女到Taiwan V-Watch，如果你沒有接種疫苗或參加回報的話，可以考慮代表親友參加回報。

Q8 我可以中途退出嗎？

可以，任何參與民眾皆能無條件退出Taiwan V-Watch，您所輸入過的資料屆時也會全數刪除。不過為求運作順暢，退出後就無法再次加入囉。

Q9 基本資料填完後可以再修改嗎？

基本資料、接種資料登錄完成註冊後無法進行修改。若經系統比對資料有誤，會自動將您排除於V-Watch的追蹤及統計對象，但是系統仍會定期提醒您填寫健康回報，自我管理。惟如有任何接種後不良反應，仍請盡速就醫診療。

Q10 健康回報資料填完後可以修改嗎？

可以，不過只能在設定的回報時間還沒結束前可以有機會修改喔，如果是太久以前的回報紀錄，系統就會自動關閉填答了，這也是為了避免不精確的記憶影響回報的正確度，下次記得要在收到提醒時第一時間填寫！

Q11 Taiwan V-Watch主動追蹤對象與自主追蹤對象有何差別？

V-Watch的目的主要是針對國人接種緊急核准使用之各廠牌COVID-19疫苗常見的不良反應（reactogenicity）進行瞭解，在初始進行接種作業，即規劃以每廠牌前3萬人（兒童及青少年V-Watch為每廠牌前6萬人）註冊者為主動追蹤對象，積極推播定期回填個人接種後的反應，以此資訊提供民眾衛教及應採取的因應配套措施。並視公衛量能，轉介衛生局所追蹤關懷。

若成人V-Watch單一廠牌疫苗主動追蹤之註冊人數達3萬人，之後的接種民眾仍可加入V-Watch成為自主追蹤對象，填寫健康回報，以自我觀察接種後不適狀況的進展，系統也會根據健康回報情形推播填寫提醒，惟不會進行轉介關懷。

另也必須強調，當接種者發生疑似接種後嚴重不良事件，不論是否加入V-Watch主動追蹤，接種疫苗之民眾仍需適時就醫，藉由醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」。

Q12 參加V-Watch健康回報後，需要持續回報多久？

於每劑COVID-19疫苗施打後7日內與其後數週（每週）內，以及接種後的半年、一年時，將由疾管家定期推播，提醒您填寫健康回報。

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者楊艾庭 兒童疫苗開打！V-Watch健康回報「12大QA」一次搞懂

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