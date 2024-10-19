自由開講》美國再度軍售台灣，是國防危機還是轉機？

◎約克

美國政府近日宣布最新對台軍售案，包含2億2,800萬美元的「空軍開放式零附件修理回運」，不僅強化台灣的空軍作戰能力，也展現美國對台海和平穩定的高度重視。然而，並非所有人都對此事感到樂觀，認為這筆軍售金額雖然看似龐大，實則只是零配件維修，並無實質性提升台灣的防禦能力。究竟美國對台軍售是福還是禍，就筆者而言，這是台美長期戰略合作布局的一環，並對中共持續升高的挑釁行為來說，無疑是一記重拳。

美國政府近期宣布最新對台軍售案，包含2億2,800萬美元的「空軍開放式零附件修理回運」，不僅強化台灣的空軍作戰能力，也展現美國對台海和平穩定的高度重視。（法新社、歐新社，本報合成）

中共玩灰色地帶小把戲，國軍照樣應付自如

中共灰色地帶作戰已成為台灣的日常挑戰，無論是空中騷擾還是海域侵犯，這些行為無非是為了讓國軍感到疲憊和引發台灣人民恐懼。然而，筆者覺得中共這些小動作，看似強勢，實則無力。這次軍售的核心，不在於技術層面，而在於背後的信號：台灣有實力，也有盟友，絕不會屈服於威脅與恐嚇。這樣的局面反映了台灣在面對挑釁時所具備的戰略優勢，不再僅是被動防守，而是主動提升自我防衛能力，讓中共的挑釁終將徒勞無功。

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不對稱作戰能力強化，台美聯手捍衛民主價值

美國的支援等於是在告訴中共：「你有你的灰色地帶，我有我的完整戰備！」台灣不會被這些伎倆嚇倒，反而更有力量應對。筆者一直認為，台灣的強項不在於人數或武器數量，而是在於我們如何運用手中的資源最大化防禦效果。這次軍售案為我們提供了新的裝備支援，但更重要的是，它提醒我們：我們擁有的不是對抗的規模，而是防禦的智慧。面對中共龐大的軍事力量，我們將以靈活、機動、不對稱的戰略，讓中共無法輕易得逞。

（作者為學生）

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