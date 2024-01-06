晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 專欄

胡，怎麼說》侯、柯接受一個中國，就是黑害中華民國「竊據台灣」！

胡文輝

胡文輝

2024/01/06 01:40

九二共識為何萬分之萬不能接受？一個中國為何萬分之萬不能接受？理由實在太簡單，接受九二共識、一個中國，台灣就變成中國的一部分，中華民國就會反過來被中國當做「竊據台灣」的叛亂組織，中國就可用戡亂、平叛的名義，武力進犯併吞台灣！

中共總書記習近平早已定調，九二共識就是一個中國原則，侯友宜、柯文哲在大選期間，不敢公然違抗台灣主流民意，不敢直接表明接受一個中國，但分別用障眼、遮羞的方式，向一黨專政統治中國的中共政權表態，接受「一個中國」。侯、柯接受一個中國，就是在配合中國的併吞戰略，就是在黑害中華民國「竊據台灣」。

柯文哲公開說出:世界上沒有兩個中國，以負面表列、一邊用手遮羞方式表態接受一個中國，果然，曾出於習近平之口、柯文哲傳述的「兩岸一家親」，最近成為中共發動統戰介選的主打口號。

侯友宜則完全由趙少康、朱立倫操控他的兩岸論述，在政見上列出國共兩黨共謀簽下的合作項目「反台獨」，在接受一個中國方面，明明自己閹割掉了「一中各表」的「各表」，接受僅剩的「一中」，卻拿憲法來遮羞，聲稱支持合乎憲法的「九二共識」，根本就是企圖欺騙選民，你傻瓜被趙朱牽著鼻子走，竟也把台灣選民都當傻瓜嗎?

侯、柯及所屬藍、白二黨，為了競選總統、立委，口口聲聲捍衛中華民國，所做所為卻在害死中華民國，讓中華民國變成「竊據中國領土台灣」的叛亂組織，中國就可用收復失土為名，出兵台灣、用武力消滅中華民國，侯、柯都表態接受一中，這才是真正的「兵凶戰危」！這才是置台灣於險境！

最可笑又可憐加可惡的是，侯友宜把九二共識當「護國神山」。中國早已定調九二共識就是一個中國，世界上只有一個中國，中華人民共和國代表中國，你把九二共識當護國神山，那就是把一個中國當護國神山、把中華人民共和國當護國神山，把一黨專政的中共政權當護國神山....，親中舔共到終極才會如此荒唐吧！

你把危害國家至大的九二共識（一個中國）錯當做護國神山，其實和中共的調子一致，中共對九二共識常用的比喻是「定海神針」，因為此針一針釘下去到底，中華民國就死透透了，國名就會被刻在墓碑上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書