胡，怎麼說》侯、柯接受一個中國，就是黑害中華民國「竊據台灣」！

九二共識為何萬分之萬不能接受？一個中國為何萬分之萬不能接受？理由實在太簡單，接受九二共識、一個中國，台灣就變成中國的一部分，中華民國就會反過來被中國當做「竊據台灣」的叛亂組織，中國就可用戡亂、平叛的名義，武力進犯併吞台灣！

中共總書記習近平早已定調，九二共識就是一個中國原則，侯友宜、柯文哲在大選期間，不敢公然違抗台灣主流民意，不敢直接表明接受一個中國，但分別用障眼、遮羞的方式，向一黨專政統治中國的中共政權表態，接受「一個中國」。侯、柯接受一個中國，就是在配合中國的併吞戰略，就是在黑害中華民國「竊據台灣」。

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柯文哲公開說出:世界上沒有兩個中國，以負面表列、一邊用手遮羞方式表態接受一個中國，果然，曾出於習近平之口、柯文哲傳述的「兩岸一家親」，最近成為中共發動統戰介選的主打口號。

侯友宜則完全由趙少康、朱立倫操控他的兩岸論述，在政見上列出國共兩黨共謀簽下的合作項目「反台獨」，在接受一個中國方面，明明自己閹割掉了「一中各表」的「各表」，接受僅剩的「一中」，卻拿憲法來遮羞，聲稱支持合乎憲法的「九二共識」，根本就是企圖欺騙選民，你傻瓜被趙朱牽著鼻子走，竟也把台灣選民都當傻瓜嗎?

侯、柯及所屬藍、白二黨，為了競選總統、立委，口口聲聲捍衛中華民國，所做所為卻在害死中華民國，讓中華民國變成「竊據中國領土台灣」的叛亂組織，中國就可用收復失土為名，出兵台灣、用武力消滅中華民國，侯、柯都表態接受一中，這才是真正的「兵凶戰危」！這才是置台灣於險境！

最可笑又可憐加可惡的是，侯友宜把九二共識當「護國神山」。中國早已定調九二共識就是一個中國，世界上只有一個中國，中華人民共和國代表中國，你把九二共識當護國神山，那就是把一個中國當護國神山、把中華人民共和國當護國神山，把一黨專政的中共政權當護國神山....，親中舔共到終極才會如此荒唐吧！

你把危害國家至大的九二共識（一個中國）錯當做護國神山，其實和中共的調子一致，中共對九二共識常用的比喻是「定海神針」，因為此針一針釘下去到底，中華民國就死透透了，國名就會被刻在墓碑上。

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