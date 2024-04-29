晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（胡，怎麼說）17個「傅崐萁們」應召去舔共！

2024/04/29 05:30

◎ 胡文輝

「傅崐萁們」十七藍委急奔中國北京，所謂「公務行程」、「重頭戲」，原來是中共安排廿七日中國全國政協主席王滬寧「賞見」，「傅崐萁們」應召獲賞見，當然五體投地、完全配合指令，不敢不到、少到、遲到，傅崐萁更不顧選區花蓮地震救災未盡、餘震未停、災民未適當安置…，就急急上京舔共去！

中國國民黨立委黨團總召傅崐萁、「半分鐘之子」張智倫等十七藍委北京行，如果叫做「公務行程」，「公」應改為中共的「共」，因這不是為台灣，而是配合中共統戰的「共務行程」。至於傅講什麼此行「責無旁貨」，所謂「責」字，不為台灣、非關花蓮，他向誰負責，其實彰彰明甚，就是中國國台辦。

王滬寧在中共政治局常委排名第四、習「一國兩制台灣方案」的設計師、統戰台灣的首腦，這次出面「賞見」藍委十七個「傅崐萁們」，其目的至少有三︰

一、在五二○賴清德就職前，藉此拉緊督責台灣的親中舔共勢力，務必釘死、死釘賴清德的政策動向；

二、美、中從貿易大戰升高為經濟、外交、國際、軍事等全面性競爭，中共利用「傅崐萁們」在台運作親中反美、離間台美，以免台灣全面倒向美國。

三、最直接的就是以提高「賞見」層級、從宋濤升為王滬寧，獎勵「傅崐萁們」從二月以來，在立法院個個像老鼠努力打洞、製造破口亂台、讓台灣政府幾乎寸步難行的「功」。只見「傅崐萁們」獲賞見後，個個滿面春風、得意洋洋，一副即使把台灣賣了、不管花蓮受災受苦，也不羞愧狀。

美國中情局長伯恩斯最近指出，習近平決心控制台灣，也可看出王滬寧賞見「傅崐萁們」，就是習控制台灣的毒招之一，經由賞見給甜頭收編「傅崐萁們」視之為親兵、再由「傅崐萁們」控制國民黨、控制國民黨＋「傅聯會」白軍，就可控制立院、進而管控台灣。

修反滲透法、國安五法，就是傅崐萁們下一個「責無旁貸」試點，開大洞、造破口，讓中共可以堂皇公開在台灣搞統戰、長臂管轄介入台灣政策，而在台灣的中共協力者則賣國、賣台統統無罪！

「十七個傅崐萁們」還不到國民黨立委的三分之一，卻綁架了國民黨、全黨成了傅崐萁們的扈從，朱韓趙全靠邊站，還要給傅崐萁們拍手。在此緊要關頭，白軍又沒出息（席）、傅聯會再放水，綠軍吃緊卻忙著排位子…，然後呢？哪還有然後？！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書