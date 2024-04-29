自由廣場》（胡，怎麼說）17個「傅崐萁們」應召去舔共！

◎ 胡文輝

「傅崐萁們」十七藍委急奔中國北京，所謂「公務行程」、「重頭戲」，原來是中共安排廿七日中國全國政協主席王滬寧「賞見」，「傅崐萁們」應召獲賞見，當然五體投地、完全配合指令，不敢不到、少到、遲到，傅崐萁更不顧選區花蓮地震救災未盡、餘震未停、災民未適當安置…，就急急上京舔共去！

中國國民黨立委黨團總召傅崐萁、「半分鐘之子」張智倫等十七藍委北京行，如果叫做「公務行程」，「公」應改為中共的「共」，因這不是為台灣，而是配合中共統戰的「共務行程」。至於傅講什麼此行「責無旁貨」，所謂「責」字，不為台灣、非關花蓮，他向誰負責，其實彰彰明甚，就是中國國台辦。

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王滬寧在中共政治局常委排名第四、習「一國兩制台灣方案」的設計師、統戰台灣的首腦，這次出面「賞見」藍委十七個「傅崐萁們」，其目的至少有三︰

一、在五二○賴清德就職前，藉此拉緊督責台灣的親中舔共勢力，務必釘死、死釘賴清德的政策動向；

二、美、中從貿易大戰升高為經濟、外交、國際、軍事等全面性競爭，中共利用「傅崐萁們」在台運作親中反美、離間台美，以免台灣全面倒向美國。

三、最直接的就是以提高「賞見」層級、從宋濤升為王滬寧，獎勵「傅崐萁們」從二月以來，在立法院個個像老鼠努力打洞、製造破口亂台、讓台灣政府幾乎寸步難行的「功」。只見「傅崐萁們」獲賞見後，個個滿面春風、得意洋洋，一副即使把台灣賣了、不管花蓮受災受苦，也不羞愧狀。

美國中情局長伯恩斯最近指出，習近平決心控制台灣，也可看出王滬寧賞見「傅崐萁們」，就是習控制台灣的毒招之一，經由賞見給甜頭收編「傅崐萁們」視之為親兵、再由「傅崐萁們」控制國民黨、控制國民黨＋「傅聯會」白軍，就可控制立院、進而管控台灣。

修反滲透法、國安五法，就是傅崐萁們下一個「責無旁貸」試點，開大洞、造破口，讓中共可以堂皇公開在台灣搞統戰、長臂管轄介入台灣政策，而在台灣的中共協力者則賣國、賣台統統無罪！

「十七個傅崐萁們」還不到國民黨立委的三分之一，卻綁架了國民黨、全黨成了傅崐萁們的扈從，朱韓趙全靠邊站，還要給傅崐萁們拍手。在此緊要關頭，白軍又沒出息（席）、傅聯會再放水，綠軍吃緊卻忙著排位子…，然後呢？哪還有然後？！

（作者為資深媒體人）

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