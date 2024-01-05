自由開講》不尊重選民的立委憑什麼參選？

◎楊豐榮

2024大選即將來臨，各地立法委員紛紛舉辦電視政見發表會，然而在彰化，有兩位中國國民黨立委候選人卻表現出令人匪夷所思、也令選民感到悲哀的行為。一位早退，一位直接不參加，完全漠視選民的存在，讓人感到荒謬。

圖為國民黨現任彰化第三選區立委謝衣鳳（右）及彰化第一選區立委候選人阮厚爵（左）。（資料照）

為什麼會感到悲哀呢？現任彰化第三選區立委謝衣鳳，直接拒絕參與政見發表會，完全沒有想對選民說明自己為彰化第三選區爭取何種建設。雖然謝衣鳳表示不參加的原因是對方都以負面選舉為主，所以她選擇下鄉與民眾面對面談，了解地方需求。然而，這卻讓在日常生活中無法遇到謝衣鳳的選民，少了一個正式的管道，可以了解她的政見。

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謝衣鳳不參加的原因或許是她在這次選舉中受到的負面新聞太多，包括號稱彰化白宮的豪宅以及在審查預算時凍結陸委會預算的爭議等。她無法以正面態度回應其他候選人的質疑，所以選擇放棄政見發表會，直接不參加。

而彰化第一選區的阮厚爵在第二輪政見發表時，突然離場，聲稱因為所有人都在發表自己的言論，無法直球對決，所以他要回去服務選民。這個理由聽起來相當荒謬，因為既然所有選區候選人都已到現場，不管大家是否各說各話，都應讓支持者了解候選人在電視上公開的主張，而不是以逃避的方式面對政見發表會。

這兩位候選人恰好都是在彰化選區，也許這反映國民黨對彰化的不重視，或是認為其在彰化的支持度相對高，不必對其他選民交代，單純仰賴「鐵票」即可當選，這也許可以解釋謝衣鳳、阮厚爵在政見發表會上不到場或早退的情況。

筆者認為，早退或許有個人考量，但至少還是有到場，而謝衣鳳則是完全不參加，或許是害怕被問及自身爭議，無法解釋而選擇逃避。但完全逃避其他候選人的質疑，是相當不負責任且令選民失望的行為。選舉只剩最後約莫一周的時間，其應更積極地向選民釐清自身的爭議，而不是以逃避的方式來解決問題，這樣才能贏得選民的支持和認同。

（室內設計師）

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