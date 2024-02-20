自由廣場》【北社評論】《台灣文化關鍵詞一0一》出版的意義

◎ 李川信

本土文化教育的推動與台灣民主化的進程，息息相關、環環相扣，《台灣文化關鍵詞一○一》一書，能順利產出，要感謝數十年來，為追求自由、民主、人權而流血流汗，前仆後繼甚至犧牲生命的民主前輩，因為他們的付出，才有今天台灣文化主體論述《台灣文化關鍵詞一○一》的出版。也感謝教育部潘文忠部長的重視，國立台灣圖書館曹翠英館長的主政支援，顏綠芬教授率領的編纂團隊。

近廿年來，台灣主體文化論述已成學界主流共識，然大多偏向單一領域及學術性，較欠缺簡明易懂介紹台灣多元文化的書籍。這本書以台灣主體文化知識為基礎，廣邀各領域專家學者，用深入淺出、淺顯生動、通俗易懂的文字撰寫，內容涵蓋十大領域，一○一則詞條，介紹台灣的風土地理、族群文化、信仰年節、傳統戲曲、文學、音樂、視覺藝術、表演藝術、空間映像、生活樣態。經兩年編纂，厚達五五二頁，共卅三萬餘字內含珍貴的圖像照片，是引導認識新時代台灣文化不可或缺的入門寶典。

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以信仰年節領域為例，台灣人民的信仰、節慶，充分反應各族群人文風情，歷史環境背景，進而發展成具有在地獨特性文化。從原住民自然界無所不在的祖靈信仰，到閩客移民帶入的原鄉信仰，再到西方基督宗教的傳入，都呈現不同風貌的信仰風俗，更展現文化的包容及多元。

瘟神王爺的信仰祭祀，王船出海造成恐懼，因台灣人的善良，延伸成燒王船結束瘟疫；出海媽祖轉化成過海媽祖土地認同，俗語「金門不認同安、台灣不認唐山」，也造就台灣成為世界媽祖信仰中心。

台灣歷史的演進，義民並不侷限於客籍人士，台灣特有的義民信仰，保鄉衛民堅守本土，共禦外敵的信仰是核心價值。台灣是一個多族群多語言的多元文化國家，每個族群面臨生存的時代環境不同，所演繹的信仰年節各具獨特性，這就是台灣傲人的文化底蘊。

這本《台灣文化關鍵詞一○一》，最富文化思想廣闊及深度，根植台灣主體，可做為中小學推動本土文化教育，親師生共讀的書籍；也是值得推薦給想認識台灣文化的社會大眾及國際友人之文化工具書。期盼用文化的穿透力，在台灣波瀾壯闊且多彩豐富的文化滋養下，凝聚國民土地認同，讓國人產生團結共鳴的心靈。

（作者為台灣北社社員，台灣社社長）

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