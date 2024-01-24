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自由廣場》警覺紅色滲透 看穿中共陷阱

2024/01/24 05:30

◎ 張怡穎

中共近年對台灣影響力日增，從社交媒體到日常生活，其潛移默化的導引，正滲透台灣人的思想和行為模式。這背後的真相與危害，卻被大眾忽視。

「中國」和「中共」必須清楚理解兩者不相等，但在台灣，仍有許多人無法準確區分兩者，中共就利用其間混淆，將政治宣傳與中國傳統文化暨人民情感，加以緊密結合，造成「認知錯位」。例如，中共常宣傳其政策如何促進和平與繁榮，實際上，這些政策卻是以壓迫人權和限制言論自由為代價。

在新聞報導，中共對媒體的控制日益顯著。許多新聞報導常被扭曲，以符合中共的政治目的。這不僅發生在中國，也逐漸影響台灣媒體生態，台灣有些報導就是刻意淡化中共的負面消息，或渲染誇大其成就，以對公眾觀點產生偏差引導。

中共在台灣的文化滲透，利用各種交流活動，如藝術展覽、學術研討會，藉機注入其政治理念和價值觀，表面看似文化交流，實際卻是中共進行政治宣傳和思想控制的工具。

更重要的是，中共通過網路社群媒體和資訊戰，對台灣年輕一代的思想產生重大影響。在社交媒體散播假消息、誤導性信息，中共不斷揉捏塑造年輕人的世界觀，使其傾向於接受中共的政治立場。

面對這些挑戰，台灣必須採取積極措施應對，我們必須加強對中共滲透手段的認識和警覺，這要從教育著手，通過學校和社會教育，增強年輕一代對中共滲透策略的識別能力。

其次，台灣的媒體必須承擔起監督和揭露真相的責任，保持獨立和客觀，不受政治力量的干擾和控制。這不僅是維護新聞自由的問題，更是維護台灣民主社會核心價值的關鍵。

台灣政府應加強對資訊安全的投資和管理，防止中共透過網絡攻擊和資訊戰對臺灣造成影響。這包括加強網絡基礎設施的保護，以及提高公眾對網絡安全威脅的認識。

台灣社會作為一個整體，需要團結一致，共同面對中共的挑戰。這不僅是政治問題，更是文化和價值觀的問題。台灣必須堅持自己的民主價值觀，並積極宣傳和推廣這些價值，以對抗中共的文化滲透和思想控制。

面對中共對台滲透和影響，我們必須增強警覺、積極應對，以保護我們的自由和民主價值不受侵蝕。只有通過教育、媒體的獨立性、政府積極作為，以及社會團結一致，才能有效抵抗中共滲透和影響，保護國家安全和民主價值。

（作者是自營商）

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