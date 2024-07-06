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曹興誠八不居士》中國法律戰與反分裂法對印太區域的危害

今天兩岸問題只要國、共兩黨不再堅持內戰思維，共同尊重聯合國在1948年通過的「世界人權宣言」以及1976年生效的「聯合國公民權力和政治權力國際公約」，承認兩岸兩國互不隸屬，則戰爭陰雲可以立即消散，兩岸人民可以在互敬、互助之下，共享和平繁榮。
曹興誠

曹興誠

2024/07/06 19:50

◎曹興誠

今天，「美國Hudson Institute中國中心」和「台灣國防安全研究院」在台北共同舉辦「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害研討會」。

前聯電董事長曹興誠5日出席「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」，並致詞。（中央社）

曹興誠發言：

二戰結束後，中華民國陷入國共兩黨內戰。由於美國中途停止對國民黨的支援，俄國則全力支持共產黨，導致國民黨戰敗，蔣介石率國民黨殘餘部隊逃到台灣。

1949 10月1日中共在北京成立「中華人民共和國」，1950年3月1日 蔣中正在台北復行視事；形成「 中華民國在台灣」。

1950年 6月25日韓戰爆發， 美國總統杜魯門立刻發表「臺灣海峽中立化」的聲明，於 6月27日派遣海軍第七艦隊巡防臺灣海峽，阻止中共趁隙對臺攻擊，同時亦阻止中華民國「反攻大陸」。

自此，台海兩岸左邊為中華人民共和國（可稱為中共國），右邊為中華民國在台灣（可稱為中台國）；兩國互不隸屬，延續自今，已經長達74年。

二戰時，台灣為日本領土，二戰後為美國佔領地。因此美國杜魯門總統制定之「台灣海峽中立化」政策，應具有國際法效力。

二戰時，中、美、英、蘇是同盟國。 蔣介石於1943年開羅會議時，以中國領袖的身分，要求台灣、澎湖於戰後歸還「中華民國」，獲得美、英的同意，並寫入「開羅宣言」和其後的「波茨坦公告」之中。

1943年「 中共國」尚未成立，所以開羅宣言和波茨坦公告中所指涉的是「中華民國」，跟「中共國」無關。

開羅宣言及波茨坦公告僅屬「意向聲明」，而非國際公約，並無國際法效力。1951年日本與其他48 國簽訂「 舊金山合約」時，雖同意放棄台灣、澎湖主權，但未同意將台灣澎湖主權劃歸給中共國或中台國。

1943年，美、英在開羅所以同意二戰後將台灣主權歸予中華民國，係因中華民國國軍在對日抗戰中浴血苦戰，犧牲重大；對日軍發揮牽制作用，因而助使美軍取得太平洋戰爭的最終勝利。而中共在抗日戰爭中，從未認真作戰，只圖自身之壯大發展，最後還因此緣故叛亂成功，推翻了真正抗日有功的「中華民國」。所以「中共國」以開羅宣言或波茨坦公告為依據，宣稱擁有台灣主權，不僅毫無理由，而且厚顏無恥。

自1950 年至今，中華民國台灣政府已經獨立且有效控制了台灣長達3/4 個世紀，而且經濟發達、社會穩定，符合國際法上主權獨立國家政府「能長期有效控制」的標準。又1996年至今，台灣已經成功實行總統直選長達28年，做到了民主國家的「主權在民」，等同於完成了國際法上「民族自決」的獨立程序；因此「中華民國台灣（中台國）」的主權獨立毫無疑義。

毛澤東當年贊成台獨 今天中共卻堅持對台灣擁有主權

今天兩岸所以有主權爭議，主要是由於國民黨渡海來台後，還想持續內戰，以「反攻大陸、光復河山」，所以反對台灣獨立。因為如果兩岸互不隸屬，國民黨就沒有理由持續進行和中共的內戰。國民黨因此喊出「台灣、大陸同屬一個中國；中國領土不可分割」的口號。

毛澤東在1947年曾經在延安的廣播講話說：「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家。」

毛澤東當年贊成台灣獨立，今天中共卻堅持對台灣擁有主權，這種立場轉變，顯然是利用了國民黨反對台獨、堅持內戰的主張。可以說，當年國民黨未經台灣百姓同意，將台灣捲入國共內戰，妄稱台灣和中國領土不可分割，是造成今天兩岸問題的根源。

更嚴重的是，當年兩蔣反獨，是為了「消滅共匪」。然而時至今日，一些國民黨高階份子，如馬英九之流，「反獨」竟然是為了「附和中共」。近日馬英九說：『台灣人應該「相信」習近平』。

賴清德總統就職時說「兩國互不隸屬」，馬英九立刻反對，認為只能說「兩岸互不隸屬」；不可以說「兩國」。（資料照）

賴總統就職演說「兩國互不隸屬」馬︰只能說「兩岸互不隸屬」

賴清德總統就職時說「兩國互不隸屬」，馬英九立刻反對，認為只能說「兩岸互不隸屬」；不可以說「兩國」。

今天兩岸問題只要國、共兩黨不再堅持內戰思維，共同尊重聯合國在1948年通過的「世界人權宣言」以及1976年生效的「聯合國公民權力和政治權力國際公約」，承認兩岸兩國互不隸屬，則戰爭陰雲可以立即消散，兩岸人民可以在互敬、互助之下，共享和平繁榮。


然而今天我們看到國、共兩黨不知今夕何年，還在反對台獨，還堅持兩岸處於內戰狀態；讓兩岸關係緊張，世界局勢不安。

我們知道，二次大戰後，人類文明有了驚天動地的飛躍。

附圖一為世界所有國家每年所得的加總圖。（取自貼文）

附圖一為世界所有國家每年所得的加總圖。

圖中可以看到，過去千年的農業社會沒有所謂經濟成長。19世紀，工業文明開始帶來人類所得增加；二戰結束後，人類社會經濟成長則一飛沖天。這個成長的動力，是科技水準的提升，使人類可以無中生有，點石成金，因此創造出大量財富。

附圖二 顯示人類社會的經濟成長200多來主要是由英、美兩國帶動的。（取自貼文）

附圖二 顯示人類社會的經濟成長200多來主要是由英、美兩國帶動的。

英、美所以能引領世界成長，是因為重視民主、自由、法治，限制政府權力、保障人權和個人財產、鼓勵研究和創新等等啟蒙運動所提倡的理念。我們可以說，今天人類社會的進步，是200多年來啟蒙運動所帶來的成果。

隨著智能和經濟的成長，二戰後「主權在民」的獨立意識也蓬勃發展，造成國家數目激增。1945年二戰結束時， 全球主權獨立的國家只有60個，今天已經增加到195個， 而且還在持續增加之中。可見政治上走向獨立，是全球文明趨勢，追求大一統則係舊日帝國時代的落伍思維。

遺憾的是，中共國至今還不放棄大一統的農業思維，堅持吞併台灣。2005年，中共制定「反分裂國家法」，將侵略台灣寫成其法律。2018年，中共變本加厲， 竟然修改憲法，聲稱台灣是中華人民共和國不可分割的領土，意圖直接沒收台灣的領土和主權。近兩年，中共頻頻在台海進行軍演，威脅台灣。本年6月21日，中共更公佈了所謂「懲治台獨頑固分子意見」，對不贊成「統一」的台灣人進行公然恐嚇。

針對中共對台灣一系列的法律戰和心理戰，我們該如何解讀？如何因應？是本研討會的主題。如果我們能讓中共了解，其所作所為不符合當今國際道德與規律，危害世界而且得不償失，或許可以減少其侵略台灣的氣焰，終止其近一步的危險行為。

（作者為聯電創辦人）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.7.05貼文）

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