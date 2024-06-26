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自由開講》520後的兩岸關係：台北仍在等待北京的善意？

賴總統就職演說對世界與中國發出堅定而清晰的訊號，也就是台灣人民優先、民主自由優先、國家主權優先與和平繁榮優先；兩岸關係的主軸是「秉持四個堅持，不卑不亢，維持現狀」，並且新提出兩岸「互利互惠、共存共榮」。賴總統演說結束約三天內，中國政府發布了一系列的回應，口誅筆伐，人身攻擊，煽動輿論，升高對抗；至此，中共軍事調動集結或軍事演習成為必然。未來北京將使用包括常態性軍事侵擾、外交打壓、統戰滲透、法律宣傳、輿論認知戰、經濟制裁等手段多管齊下，擠壓賴政府。而賴總統永遠不會放棄兩岸「互利互惠、共存共榮」，就此而言，台北仍在等待北京的善意。
2024/06/26 09:00

◎董立文／亞太和平研究基金會執行長

長久以來，台灣總統的520就職演說就被認為須向北京表達善意，為什麼不是北京須向台北表達善意？畢竟這是台灣民主體制成功發展的喜事。

一、賴總統520就職演說的兩岸政策意涵

賴清德總統通篇520就職演說的特色是：台灣人民優先、民主自由優先、國家主權優先與和平繁榮優先，賴總統對全世界與中國已經發出堅定而清晰的訊號。至於涉及兩岸關係的部分，主軸是「秉持四個堅持，不卑不亢，維持現狀」，這就是善意，但是有八個字是新的，即兩岸「互利互惠、共存共榮」，事實上，4月25日賴總統已經公開講「台灣作為區域負責任的一員，同時跟國際社會合作，維護區域的和平穩定與繁榮，本身對國際社會包括對中國在內，就是一個善意」。

賴總統會如此表達兩岸論述有其背景因素，2000年民進黨陳水扁總統提出「四不一沒有」與2016年蔡英文總統提出處理兩岸關係的「四個支柱」，這些溫和節制的表述，所得到的回應是「聽其言、觀其行」與「未答完的考卷」，北京不但不領情，還咄咄逼人，中國變老師，台灣變學生。看起來這次賴總統不願意再讓北京得寸進尺羞辱台灣，台灣回到本位，該說什麼就說什麼，該做什麼就做什麼。

事實上，賴總統無論講什麼，北京都不會滿意，這也是來自蔡總統的提醒，2020年總統勝選後第二天蔡總統接受BBC專訪，當時她說「如果北京還沒有準備好面對現實，我們無論提議什麼，都沒有辦法讓北京滿足」、「我們維持現狀的政策沒有改變，這就是我對中國的善意」。

事實上，賴總統（中）無論講什麼，北京都不會滿意，這也是來自蔡總統的提醒。圖為賴清德總統520就職演說畫面。（路透社）

這次，賴總統講得更清楚「希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作」。如果沒有這些，則「在中國尚未放棄武力犯台之下，國人應該了解：即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失」，如此，表達善意應有前提才有意義。

值得注意的是，就職演說一開頭，賴總統就宣示：「依據中華民國憲政體制帶領國家前進」，全文一共提「台灣」85次、「中華民國」9次、「中華民國台灣」3次，尤其談到「中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權」這段話，完全引述中華民國憲法第二條與第三條，且自蔡前總統2021年提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」後，台灣歷年多家民意調查機構的民調結果，都超過80%民意支持，顯示這是台灣的主流民意。

另外，賴總統特別談到「全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界」。這段話再度確認台灣認同不是由血緣或省籍決定，而是由土地與國家決定，而無論被稱為或自認為「中華民國」、「中華民國台灣」或「台灣」者，「就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界」，這段話的本意是即便認同不一樣，都可以相互包容與團結，共同走向世界。

最後，賴總統所宣示的台灣之路，是走向世界的台灣，過去八年台灣的國際形象與國際地位已經完全改觀，過去，台灣是亞細亞的孤兒，是國際社會的一個問題，台灣問題指的是台灣麻煩。現在，台灣是國際社會和平穩定與全球經濟社會繁榮發展的貢獻者，Taiwan can help是台灣的國際名片，未來賴總統必將帶領台灣往這條路堅定的前進。

賴總統的520就職演說出現明顯的轉變，除了提到美國的「印太安全補充撥款法案」將提供印太區域額外安全援助之外，賴總統已經完全用「民主、和平、繁榮的世界」來取代「和平、穩定與繁榮的印太區域」，也不見「新南向政策」。典型的例句是「台灣需要世界，世界也需要台灣」、「民主、和平、繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結」等，乃至於台灣是「世界民主鏈」的亮點、「與民主國家形成民主共同體」、「跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體」、台灣是「全球民主供應鏈」的關鍵等等。當然，這不是放棄「新南向政策」，而是蔡總統時期「新南向政策」早已轉變成「大南向政策」，賴總統直接把它包含在全世界。

二、剖析中國的反應

賴總統演說結束約三天內，中國政府發布了一系列的回應，包括以國台辦發言人名義發布三篇評論，中共中央對台工作領導小組秘書長、中央外辦主任兼外長王毅在哈薩克有兩篇講話，人民日報發表署名鐘一平的評論文章，以及新華時評發表一篇評論等。

人民日報與王毅的講話代表，北京自己製造一個下不了的台階，口誅筆伐，人身攻擊，煽動輿論，升高對抗，至此，中共軍事調動集結或軍事演習成為必然。中共對台政策的目標是統一，以這次北京各級官方回應為例，都在強迫台灣統一，剛好證明無論賴總統說什麼都不會滿意，而不統一就是台獨。

這些北京用語，例如「中國人民絕不答應」、「都將被釘在歷史的恥辱柱」與「必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」等最嚴厲的字句，全部出現在2021年1009習近平的「紀念辛亥革命110周年」的講話稿，是針對蔡總統拒絕一國兩制台灣方案而來的，隨後當年1010人民日報鐘聲的評論文章，2022年0803針對裴洛西訪台的人民日報評論文章都出現過，並無新意。但是，中國在0523發布針對台灣的軍事演習，0531宣布終止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）內134個產品的關稅減讓。

整體觀察中國的反應，顯然，中國正在逼迫台灣走向政治台獨與經濟台灣。首先，中國指控賴總統「販賣兩國論、鼓吹兩岸互不隸屬，暴露其台獨的頑固立場」，本質上是指：主張中華民國者就是台獨，無異於否定中華民國在台灣的現狀存在。其次，對台灣進行經濟制裁或是懲罰，客觀結果肯定是逼迫台灣與中國在經濟上脫鉤斷鍊，此即逼迫台灣走向經濟台灣。

三、結論

從這次北京對賴總統520就職演說的反應可以看出，中共早就設定其對民進黨政府的目標為：二年癱瘓賴政府，四年下架民進黨，因此未來將綜合擠壓賴政府：包括常態性軍事侵擾、外交打壓、統戰滲透、法律宣傳、輿論認知戰、經濟制裁等手段多管齊下。只不過中共對台政策的另一面是兩岸要交流與融合。因此，北京的主要問題有二：一是對台打壓與融合之間的矛盾，效用相互抵銷；二是中國工具箱內的工具已不多，且對台邊際效用遞減。

其實，兩岸政府都有各自的目標、政策與做法，這並不代表兩岸不需進行溝通對話，一方面，台海的和平穩定是兩岸政府的共同利益，另一方面，兩岸互惠合作是兩岸人民的幸福。賴總統永遠不會放棄兩岸「互利互惠、共存共榮」，就此而言，台北仍在等待北京的善意。

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