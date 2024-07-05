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自由開講》中共對台宗教統戰態樣分析

2024/07/05 19:30

◎曾宗介

中共近年來利用宗教對台進行統戰，甚至介入台灣選舉，試圖影響台灣內政，種種行為引發台灣政府和民眾的嚴重關切。國安人士近日盤點了中共宗教統戰的五種樣態及其風險，揭示中共通過宗教交流滲透台灣社會，威脅台灣的宗教自由和選舉公正。

國安人士近日盤點了中共宗教統戰的五種樣態及其風險，揭示中共通過宗教交流滲透台灣社會，威脅台灣的宗教自由和選舉公正。示意圖（路透檔案照）（路透檔案照）

首先，中共通過邀請台灣信眾赴中國參香、安排祖廟神祇來台巡安等活動，試圖在宗教活動中傳播統戰理念，這些活動表面上是宗教交流，實際上卻是中共統戰部門精心策劃的政治操作，中共控制下的宗教活動缺乏真正的信仰自由，反觀台灣的宗教信仰多樣且充滿活力，兩者不可相提並論。

其次，中共利用假學術名義倡議宗教同源，企圖以文化交流為幌子宣傳「兩岸一體」的錯誤觀念。這種手法試圖混淆視聽，削弱台灣人民對自身文化和宗教的認同；然而，宗教信仰應該尊重個體的自由選擇，不應被政治力量操弄。台灣的宗教文化自成一體，擁有自己的信仰體系和社會基礎，絕不需要依賴中共的認同。

此外，中共在台灣設立神祇分廟、頒發分靈牌等行為，也是滲透台灣基層社會的一部分，這些行為實質上是利用宗教名義進行政治統戰，試圖控制台灣的宗教團體，並進一步影響台灣的社會與政治生活，台灣人民必須警惕這些滲透行為，捍衛自身的宗教信仰和政治自主。

值得注意的是，中共通過申辦居住證等方式蒐集台灣信眾的個人資料，並利用這些資料進行監控，甚至從事不法活動，這不僅侵犯台灣人民的個人隱私，也對台灣的國家安全構成威脅，台灣政府呼籲民眾在參加相關活動時提高警惕，防範中共的不法行徑。

最後，中共在台灣選舉期間的介入行為尤為令人擔憂。中共利用宗教團體影響選情，試圖拉抬特定政黨，這是對台灣民主選舉制度的嚴重挑戰，台灣政府將堅決捍衛選舉的公正性，確保每一位台灣人民的選票不受外力干擾。

總之，中共的宗教統戰行為對台灣的宗教自由和選舉公正構成嚴重威脅。台灣政府將持續強化防範措施，保護台灣人民的信仰自由和政治權利，並呼籲國際社會共同譴責中共的干預行徑，維護亞太地區的和平與穩定。

（作者為研究生）

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