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社論》附和中共介選 台灣民主之敵

2023/12/22 05:30

台灣大選進入決戰時刻，中共對台介選也達至高峰。檢調這段期間查辦多起基層村里長疑受招待赴中國旅遊事件，手法多以低廉的團費金額吸引赴中，誘以投票時支持特定政黨與候選人，或不投特定政黨與候選人。我們司法人員積極且獨立辦案，防範民主體制遭受外部勢力的侵入，但在野方面反將砲口對內，指控民進黨政府利用檢調介入大選，製造寒蟬效應。另外，中國政府昨公告，針對原產於台灣的十二項石化進口產品，中止適用ECFA（兩岸經濟合作架構協議）協定稅率，在野黨總統候選人也反過來怪政府沒有好好面對。明明是中共的公然介選，卻都視若無睹，還幫忙對內施壓，這是迎合中共，也傷害台灣民主。

中國政府拉攏台灣村里基層，我們在野人士卻說「吃一頓飯」不算什麼，還辯稱不該阻礙兩岸交流，形同鼓勵違法，挑戰法治。利用兩岸渠道介選，並不屬正常兩岸交流。為了回應似是而非說法，最高檢察署公布五項認定標準，包括中方接待機關；台灣的招攬人及參加人是否具參選或輔選身分；赴中旅遊者繳交的費用有無退回或市價不相當；村里長有無收受金錢或不正利益；以及村里長赴中時間與選舉的緊密性。最高檢指出，截至月中，境外介選案件九十三件、涉案一九八人。事實上，政府相關部門只要清楚公布近半年村里長赴中旅遊的具體數據，以及佔整體赴中旅遊的不正常比例關係，中共的操作將更一目了然。

同樣，中國政府在台灣大選前夕，利用ECFA經濟脅迫。這是習政權慣用手法，之前對挺台的立陶宛，抗中的澳洲，乃至日本與韓國等國，中國都曾利用雙方經貿關係施以報復。但這也讓民主國家之間更加警戒並合作面對，包括加速去風險化進行市場分散。對我們而言，對中貿易依存度過高，更容易受到這類貿易武器化的傷害。所以，認清威脅來源，加快腳步降低經貿依賴，這是政府與民間必須積極努力的方向。然而，在野黨總統候選人卻還要我們繼續與中國簽署經濟協議，並重啟服貿、貨貿。這不僅是附和中共的介選，還反過來提供對方更多的武器與子彈，繼續在未來用來對我們展開更多的要脅。這樣的選舉主張，與民主國家的去風險化主要路線背道而馳，也最符合中國的利益。

中共的介選愈來愈赤裸裸，不再隱蔽，最大原因是部分在野候選人的協力鼓吹。另外，習政權面臨內外嚴峻情勢，亟需對台工作的「一場勝利」，來證明習路線的正確。因此，從對我們基層組織的拉攏與佈建，乃至利用網路等認知戰工具，中共對台灣選舉正展開「陸戰」與「空戰」的總體戰，鋪天蓋地，把民進黨拉下來。倘若這樣的介選伎倆有效，中共勢必食髓知味，亦會移植至其他民主國家擴大干預。所以，這次選戰考驗我們的民主韌性，也為主要民主國家高度關注。

北京的介選除了戰略意圖，包括威權進逼，切斷台灣與民主盟邦的密切連結。另外，利用選舉期間朝野競爭與高度對峙，也成了中共亂台的最佳時機。主要在野陣營基於政黨私利，對中共干預或作壁上觀，或乾脆附和言行。然而，中共介選不會是最後一次，即便在野黨「得利」上台，也只會更像是中共所扶持的傀儡，開門揖盜，台灣將會愈來愈像香港，由誰選舉，如何選舉，中共都來說三道四。

民主競爭下，在野黨除訴求政黨輪替，亦應扮演好「忠誠的反對黨」，拒斥敵國勢力干涉選舉。但令人失望，北京屢屢打壓台灣，在野陣營多砲口向內，一切都是民進黨的錯。解放軍的機、艦頻密擾台，在野人士指控是因蔡政府與美國關係太好才導致對岸軍事反制。當中共利誘村里基層，我們的在野黨卻與北京沆瀣一氣，反轟政府「司法介入」。當中共以莫須有理由禁止輸入台灣農漁產品，甚至操作ECFA經濟脅迫，在野也只怪民進黨政府無法解決。

現在，某在野黨還突然派了黨副主席赴中，表面理由是訪視台商，卻未見在中國的公開活動，更增添不可告人之疑。在台灣大選倒數時刻，不排除北京有更大規模的介入動作。國人務必看清，在這場選戰裡，哪些人士與政黨甘為中共利用，協力中共破壞民主選舉的公正與公平，這些乏於「忠誠」者，可謂台灣民主之敵，我們要用手上的選票，進行徹底的淘汰。

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