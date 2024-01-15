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自由廣場》台灣人用選票 拒絕中國

2024/01/15 05:30

◎ 王濬

台灣人用選票證明我們要當「世界的台灣」，拒絕成為「中國的台灣」！

儘管在中共介選與全面施壓下，賴清德仍以五五八萬票當選總統，打破「八年魔咒」，許多外媒更以「台灣力抗中國壓力」角度解讀。這一路走來艱辛，但在「民主對抗獨裁」的戰役裡，台灣人用手中選票，向世界與中國充分表達了集體意志，也守護了最珍視的民主與自由。

而中國政府的反應則不令人意外，國台辦稱「民進黨不能代表台灣主流民意」、「台灣是中國的台灣」等語，令人啼笑皆非。最沒有資格來「說三道四」的就是中國共產黨。如果民進黨不能代表台灣的民意，難道共產黨就可以嗎？

台灣經歷了八次的總統直選，民主越來越深化；反觀中國，在中共獨裁統治下，不但是「一黨專政」，甚至走向近乎帝制的「一人專政」。只會用「維穩」手段與監控工具來對付異己的專制政權，竟然對台灣民主品頭論足，中共需要先照照鏡子吧。

「戰爭與和平」與「下架民進黨」未如預期發酵，是台灣人用民主與選票的力量，拒絕中共的介入與壓迫，也拒絕讓國家成為中共口中的「中國的台灣」。在未來的新局，我們會遭遇的挑戰仍然很多，但事實證明，「民主的台灣」可戰勝「獨裁的中國」。這一次，我們成功選對的人、走對的路，未來都會一起在這條路上繼續勇敢前行。

（作者為青年政治及文字工作者、智庫研究助理）

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