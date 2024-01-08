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自由開講》中共空飄氣球：認知作戰干預民主選舉

2024/01/08 10:21

◎宮臨冬

在即將到來的台灣總統、立委大選中，中共介選的陰霾不斷籠罩，台灣各相關單位不敢掉以輕心。最近的動態顯示，中共不僅在資訊與論戰場激起漣漪，更透過空飄汽球、間諜氣球介選，引起區域緊張。對臺灣與自由世界來說，這不僅是一場選舉，更是對民主自由、國防安全的嚴峻考驗。

中共認知作戰：「空飄氣球」：

中共「間諜氣球」的陰影已不僅僅是全球話題，更是台灣選舉的不安因素。這些配備感應設備的氣球，據稱能蒐集包含影像與電子在內的各式資訊，不僅是國防科技上的挑戰，更是對台灣主權的嚴重威脅。去年美國擊落中共高空氣球的舉措，也顯示了國際社會對於這種行為的警惕。

國防部公開資訊，元旦起至7日上午六時，總計有十二枚中國空飄氣球進入台灣防空識別區，其中六枚飛越台灣本島上空。（示意圖，Taiwan adiz提供）

國防部警告：灰色地帶的挑戰：

國防部針對中共空飄氣球的「灰色地帶侵擾」發出強烈警告，指出其目的在於運用認知作戰，企圖影響台灣民心士氣並介入選舉。這不僅是單純的技術滲透，更是對台灣民主制度的直接挑戰。國防部不僅要嚴密掌握相關動態，更要讓民航單位適切應對，強調對於飛航安全的堅守與維護。

美國呼籲冷靜應對中共的挑戰：

白宮亦對中共的介入表達關切，國安發言人柯比4日在美國白宮記者會上強調美國尊重台灣的民主制度，並希望選舉能夠自由、公平、透明進行。柯比表示：

「他無法證實關於中共介入台灣選舉的個別報導」，但重申「我們尊重台灣的民主制度，尊重台灣人民的意願，不希望任何國家或民族，干預台灣選舉」柯比強調美方會持續關注情況，並期待看到台灣人民能夠在安全的環境中行使選舉權。

結語：

這場選舉不僅是台灣人民對未來的抉擇，更是對自由、民主價值的堅守。面對中共的介入，台灣需要保持警覺，同時得到國際社會的支持。選舉結果將不僅是領導人的更替，更是對於台灣在全球舞台上的地位的關鍵時刻。在保衛自由的道路上，台灣必須團結一致，捍衛安全，讓真正的民意得以表達。

（中共研究人員）

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