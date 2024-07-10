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自由開講》總統參與精神戰力週：堅定捍衛台灣決心

2024/07/10 12:16

◎Arthur Louis

昨日上午，總統賴清德以三軍統帥的身分，首次出現在「國軍精神戰力週」的節目中。總統身著軍裝與戰鬥機聯隊官兵在莒光園地節目中對談，這不僅展現了對國軍的支持，更表明了國家對國防建設的重視。賴總統指出，人數與武器裝備固然重要，但真正決定國家軍事能力的是精神戰力和不對稱戰力的運用。賴總統的這一表態，讓全體國軍牢記他們的使命，是為了保衛主權和捍衛民主自由而存在。

國軍精神戰力週昨起進行三天，總統賴清德（中）著軍裝在莒光園地現身並與戰鬥機聯隊官兵對談。（圖：青年日報提供）

漢光演習：凝聚國軍精神意志

賴清德總統日前視察了台中清泉崗基地的「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，並錄製了勗勉談話，為準備漢光演習的國軍加油打氣。他強調，漢光演習是每年國軍最重要的演訓，而「精神戰力專案教育」在此之前凝聚了國軍的精神意志，堅定了保家衛國的信念。賴總統表示，他作為三軍統帥，當然要傾聽國軍的聲音，了解他們的需求，並與他們站在一起。這一舉動無疑增強了國軍的士氣，讓全國人民和全世界看到了台灣守護國家的決心。

國防自主：建立真和平的基礎

賴清德在回應「國防自主」是否會引發民眾對戰爭的疑慮時，明確表示追求和平是台灣始終堅持的方向，但要的是有穩固基礎、靠自己實力所建立的「真和平」。他強調，國軍的訓練和勤務每天都在進行，這些努力證明了國軍是一流的軍隊，具備堅實的戰力。這些力量不僅保證了國家的安全，讓國人安心，更讓敵人不敢輕舉妄動。賴總統希望全體國軍能夠自信地回應外界的質疑，強調訓練是為了和平，更是為了守護民主自由。

不對稱戰力：有效守護台海和平

賴清德總統指出，軍事實力的強弱不能單純用人數和武器裝備來衡量，歷史上以少勝多的案例比比皆是，不對稱作戰的思維正是「避其鋒、擊其弱」。他提到，利用台灣周邊的海峽和地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，以「防衛固守，重層嚇阻」的戰略，確保國土安全。台灣雖小，但位處第一島鏈的關鍵位置，具有重要的戰略地位。賴總統積極推動「和平四大支柱行動方案」，強化國防和不對稱戰力，確保台海的和平穩定，這是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

防範中國滲透：守護民主自由的堅實後盾

在如何防止中國利用各種手段滲透國軍方面，賴清德總統強調全體國軍弟兄姊妹要牢記，我們是為全體國人服務的軍隊，是為了保衛主權、捍衛民主自由而存在。他提醒無論是士兵、士官還是軍官，無論是志願役還是義務役，都要強化保防工作，時刻警惕，注意自身資安，不要落入敵人的陷阱。賴總統以他在金門太武山服役的經驗，強調「同島一命」的精神，並表示政府會持續強化各部隊的保防工作，相信只要每位國軍弟兄姊妹都能警惕在心，就能防患於未然。

守護民主自由：國軍的使命與責任

賴清德總統最後致贈結合三軍武器裝備及「捍衛民主」主題的盾型臂章予官兵，象徵台灣守護民主自由的決心，以及國軍是維持台海及區域和平穩定的堅實後盾。這一舉動不僅激勵了國軍的士氣，更彰顯了國家對於捍衛主權和民主自由的決心。台灣的安全穩定，不僅是國人的福祉，更是全球和平與繁榮的重要基石。在國軍的努力下，台灣必將成為世界和平的舵手、世界繁榮的推手。

（作者為軍事研究人員）

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