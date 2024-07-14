自由開講》國軍精神戰力教育 提振官兵士氣

◎Arthur Louis

賴總統錄製影片，強化敵情認知

國軍於7月9日開始了為期三天的精神戰力專案教育，第一天由賴清德總統錄製勗勉談話影片揭序，強調國軍必須團結一致，展示守護國家的決心。透過學者分析中共近期軍演的手段，官兵們提高了警覺意識，並了解演習保密的重要性。這次課程讓官兵不僅認識到敵情威脅的嚴峻性，還學會了辨別錯假訊息，增強了保家衛國的決心。

國軍於7月9日開始了為期三天的精神戰力專案教育，第一天由賴清德總統在莒光園地影片現身、與戰鬥機聯隊官兵對談。（青年日報提供）

認知作戰單元劇，防範中共錯假訊息

在第一天的課程中，淡江大學的學者們深入分析中共在「聯合利劍–2024A」軍演期間，對我方實施的認知作戰手段。這些討論讓官兵正視敵情威脅，有效應對中共的認知作戰。單元劇《隱形的敵人》描述了一位士兵因誤信中共的錯假訊息，最終由單位幹部幫助認清真相。劇中強調了假訊息是認知作戰的一部分，官兵必須提高媒體識讀能力，落實訊息查證，鞏固心防。

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顧部長強調實戰化訓練，提升防衛戰力



第二天的課程以「厚植防衛戰力」為主題，由國防部長顧立雄向官兵們勗勉。課程展示了國軍各部隊的實戰化訓練和年度漢光演習前的戰備整備工作，並通過官兵們的現身說法，分享訓練心得與成果，展現國軍在實戰化訓練上的成效。此外，海軍司令部製作的微電影《鋒力十足》強調團隊合作的重要性，指出唯有團結精神才能發揮戰力。

梅總長談演習改變，堅定愛國信念



第三天的課程以「堅定愛國信念」為主題，由參謀總長梅家樹上將以問答方式解釋今年漢光演習的改變與目的。透過訪談節目與微電影，梅總長強調國軍實戰化訓練的重要性，並展示了國軍捍衛國家安全的決心。在「國軍與民眾的距離原來這麼近」課程中，媒體人范琪斐及外交軍事記者劉亭廷分析了共軍的襲擾，說明國軍持續以實地、實兵方式進行訓練，使民眾了解官兵的職責與使命。

精神戰力週，提振士氣，迎接漢光演習

連續三天的精神戰力專案教育，國防部精心設計了「強化敵情認知」、「厚植防衛戰力」、「堅定愛國信念」等主軸，呼應即將展開的實兵演習與戰力整備。賴總統、顧部長及梅總長的勗勉，以及學者專家的座談，讓官兵深刻認識到中共的威脅與防範措施，增強了防衛決心。這次專案教育不僅提升了官兵的警覺意識與戰力，更有效提振了士氣，為即將到來的漢光演習奠定了堅實基礎。

國軍的訓練與精神戰力，是維護國家安全與穩定的關鍵。這次的精神戰力專案教育，通過多元化的課程與活動，使官兵深刻認識到保家衛國的責任與使命。

在漢光演習前，這次教育課程有助於提升國軍的整體戰力與士氣，讓全體官兵在即將到來的演習中發揮最佳戰力，守護國家的安全與自由。

（作者為軍事研究人員）

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