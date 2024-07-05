自由開講》真假國防改革

◎ 杜信龍

近年來，民進黨在國防改革中，切實提升了國軍的現代化和應戰能力，讓人眼前一亮。這與藍白兩黨利用在野人數優勢擾亂立法院，甚至企圖讓修法國防預案斷炊的行為形成強烈對比。

顧立雄強化國防部管理，提升行政效率，強調透明度和責任制，使國防部運作更加高效。（資料照）



首先，蔡英文執政期間，實施了一年期義務兵役，國防部也加強了替代役實彈射擊課程。顧立雄上任國防部長之前，組建了「無人機國家隊」，整合了軍方與民間技術專家，提升了台灣在無人機技術上的實力。上任後，他還推動取消過時的刺槍術和踢正步，引入適應現代戰爭需求的訓練內容。此外，漢光演習也取消了校閱展示，實戰服儀不整不再懲處，顯示出更實用的演練風格。

顧立雄強化國防部管理，提升行政效率，強調透明度和責任制，使國防部運作更加高效，減少了官僚主義和形式主義，改善了過往軍人的負面形象。

請繼續往下閱讀...

相比之下，國民黨和民眾黨企圖修訂「預算法第八十三條及第八十四條條文修正草案」，這可能成為下次國防預算案刪除的法源。此外，一些國民黨成員被指控洩漏國防機密，例如徐巧芯和馬文君，都因洩漏機密信息引發輿論譁然。這不僅影響了國防安全，也證實了國民黨「飼鳥鼠，咬布袋」，甚至可能是中國「銳實力」的表現。

除了有共同以台灣為利益的執政及在野外，有穩固的國防，經濟和民主才能在安全保障下健康發展。什麼是真改革，什麼是假改革，民眾的感受是最直接的。

（作者為台南市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法