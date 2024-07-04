自由開講》國民黨正在全力配合中國「內化」台海

◎康駿銘

今年五月底，正當我們聚焦藍白國會擴權案之際，中國又再於台海軍演，表面上以舞刀弄劍的方式來「報復」民選總統賴清德的就任，實際上更首度動員海警編制加入，透過展現台海管轄權、執法權來「內化」台海的意圖，再也明顯不過，而隨著事態發展，這種灰色作戰更在不斷擴大，日前中國海警船還直接登上並擄走當時正在金門東北角海域作業的澎湖漁船，海巡雖反應迅速，但最終仍然追趕不及。

與此同時，中國國民黨立委陳雪生提出的「離島建設條例」以人數優勢一讀通過，條例不僅允許離島的建設不受採購法、國與國條約、國安條款等的重重限制，允許中國廠商參與，更可連同「相關」的「操作人力」、「機具」等直接進入台灣，完完全全等於把中門大開，不只是讓離島成為在法律上如同「一國兩制」般獨立於本島的地區，還能成為中國人大舉入侵台灣的跳板。當然，金門馬祖本來就是深藍地區，若排除本身的法規限制，兩縣縣議會相信毫不猶豫地接納中國廠商，更遑論中國大可補助廠商以極低價格、甚至「免費」投標，既可借由這種方式「釋出善意」來收買人心，也能作為中國長久以來打算將離島作為「一國兩制」示範區的實踐。

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國民黨立委陳雪生日前（2日）提案修正「離島建設條例」，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，得輸入機具、技術及操作人力。（報社合成／資料照、美聯社）

中國過往在香港也是使用相同手段，最終讓香港的建設幾乎全在中國廠商手中，香港政府作為北京傀儡更是不斷地透過如高鐵、港珠澳大橋、一般陸橋，甚至噴水池、「明日大嶼」（巨型的填海造陸工程）等各式各樣不必要，且昂貴的「大白象」建設來向中國利益輸送，掏空香港國庫之餘，也造成劣幣驅逐良幣的效應，壓縮優良的非中國廠商的競爭空間，最終落得中資壟斷香港營建的結果，連帶影響整條產業鏈其他上下遊廠商，包括水泥、石材、鋼材、玻璃等等建築材料廠，可想而知牽連甚廣，也後患無窮。到頭來，國會擴權案也確實只是前菜，藍白通中賣台計劃才剛開始，罷免藍白立委似乎已經是我們重新建構防線的方式了。

（作者為台灣基進國際部專員）

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