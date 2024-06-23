自由開講》國軍現代化 面對的新風險與社安網建構思考

◎ 邱保龍

在陸官百年紀念之際，也是國防部長宣布停止踢正步、取消休假回報制度的時刻，以回應新的軍事改革。（資料照）

在陸官百年紀念之際，也是國防部長宣布停止踢正步、取消休假回報制度的時刻，以回應新的軍事改革。對軍隊人員而言，是新契機或新風險？其中，早在4月和6月的立委質詢場合指出國軍今年自殺憾事竟已達10多餘件，此議題引發高度關注。首先，徐巧芯立委質詢部長：「人力被抽去其他單位，原單位弟兄怎麼辦?」這顯示軍隊社安網中人口結構的特殊性。亦即，在軍事改革之際，會有新編成單位和原有人員被調離的現象。這兩種單位的生態運作所致的人際互動、心態平衡和心緒等問題，在管理制度是領導者一大挑戰；此外，人員彼此互動和磨合亦是要解決的問題。當領導者在上述問題無法解決，官兵的心緒便不安、無歸屬感，自殺風險便油然而生。這種型態的議題，是此世代鮮少被認真看待的新風險。

其次，林岱樺委員從心輔專業人力的角度質詢部長關於輔導機制失能，認為軍中缺乏專業輔導人力、應嘗試仿效美軍牧師制度來彌補基層輔導人力不足。作者曾在美軍接受牧師訓練，認為這不可貿然實施。牧師能在美軍具關鍵角色乃在於美軍普遍的宗教信仰和牧師獨立運作系統。即便是牧師訓練，實際上訓練的內容亦和我國政戰輔導實務相似。

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與其說在基層連隊建立牧師制度，倒不如思考如何將生命教育紮根於基層官兵和充實領導幹部對自身雙重角色的澄清、領導統御與心輔知能深化，從「個人自身」、「個人與人際」、「個人與整個社會關係」，讓領導者和部屬有機會內化在軍隊服役的意義與懂得自我/彼此照顧。持平而論，政戰局在心輔作為極為用心。

近幾年，為因應部隊實況，政戰局在政戰初官的分科訓練更大幅度以高風險辨識和實務輔導課程為主；甚至，為協助役男由民轉軍的適應，每個連隊都有隨隊的專業心輔人員、同時政戰局引進委外的心理諮商師提供免費諮商，且國防大學早已將心理輔導作為校必修課程。基此，社安網更要著重在「領導幹部」群體，也就是希冀培育領導幹部的陸軍官校也能仿效政戰局和國防大學的作法，更能讓社安網獲事半功倍之效。

最後，現代化軍隊所需要的社會安全網，我們必須認清現階段的軍隊人力不足是既定的事實。懇請國防部從人口結構影響性評估，針對本文所述類型單位的生態系統進行分析；而非單一「個人」層面的心理輔導教育知能提升或補足心輔人力，如此才能「系統性」面對問題與解決問題。「心理層面」往往是壓倒個人的最後一根稻草，但這稻草卻是由於系統性制度的問題所造成，不得不慎之！

（作者為政大社會工作學研究所博士，曾任心理諮商、社會工作與軍中牧師）

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