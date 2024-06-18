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自由開講》賴清德與顧立雄的防衛策略：解析臺灣的安全方針

2024/06/18 14:36

賴清德總統（中）和顧立雄部長（左）的言論共同傳遞了一個清晰的信息，臺灣將堅持不懈地保護自己的主權和安全，不會屈服於任何形式的威脅，通過與國際盟友的合作和自身國防能力的提升，臺灣將在面對任何挑戰時，始終保持堅定和從容。（中央社）

◎茜茜

總統賴清德16日在黃埔百年校慶活動上強調，「不能接受首戰即終戰的投降主義」，引發了馬英九基金會的反彈，認為這樣的言論顯示臺灣政府有尋求戰爭的傾向；然而，國防部長顧立雄隨後澄清，臺灣的戰略一貫是守勢作戰，強調重層嚇阻和自衛能力的提升，並指出中共才是區域內真正的麻煩製造者；本文將分析賴總統的言論，探討顧部長的澄清，並討論臺灣面對中共威脅時應如何與國際社會合作，提升國防能力。

賴清德的強硬立場

總統賴清德16日在黃埔百年校慶活動上的言論引起了廣泛關注，他明確表示，「不能接受首戰即終戰的投降主義」，這表達了臺灣對於自身安全和主權的堅定立場，賴總統的言論強調了不屈不撓的精神，展示了臺灣不會輕易屈服於外部威脅的決心，這樣一立場目的在向國內外傳遞一個信息，即臺灣有能力且有意願保護自己的主權和民主制度；然而，這也引發了一些反對意見，特別是馬英九基金會認為這種說法可能會導致臺灣走向戰爭。

顧立雄的戰略澄清

針對賴總統的言論，國防部長顧立雄作出了詳細的澄清，顧部長強調，臺灣的整體戰略是以守勢作戰為主，並通過重層嚇阻來提升自衛能力；他指出，臺灣的目標是在戰略上針對敵可能行動逐次發展防衛構想，逐步削弱敵攻臺能力，讓中共的侵臺目標無法達成，顧部長還強調，臺灣從未尋求戰爭，而是致力於防衛自身，並指出中共不斷的軍事擴張和對臺威脅才是區域內的主要問題。

國際合作與戰略模糊

在顧部長的言論中，他提到了美國的「戰略模糊」政策，這一政策的目的是讓中共在計劃攻臺時面臨更多的不確定性，從而複雜化其決策過程；顧部長認為，美國的介入不能被排除，這也是臺灣防衛戰略的一部分，臺灣應該與國際社會，特別是美國，保持密切合作，借助盟友的力量來強化自身的防衛能力，這樣的合作不僅僅是軍事上的支持，也包括情報共享和技術合作，從而提升臺灣在面對中共威脅時的應對能力。

未來的國防發展

面對中共不斷加大的軍事威脅，臺灣需要在國防上不斷創新和進步，參考美國的「複製者」計劃，臺灣可以在無人武器系統、情報收集技術以及多層次防衛體系上進行投入和發展，這包括研發和部署更多的無人機、無人水面艦艇和無人水下載具，並且加強數據安全和情報傳輸技術；同時，臺灣還應該考慮如何更有效地利用海外公民資源來增強國防力量，學習澳洲等國家的成功經驗，從而在未來的任何潛在衝突中，確保有足夠的人力和技術優勢。

最後，賴清德總統和顧立雄部長的言論共同傳遞了一個清晰的信息，臺灣將堅持不懈地保護自己的主權和安全，不會屈服於任何形式的威脅，通過與國際盟友的合作和自身國防能力的提升，臺灣將在面對任何挑戰時，始終保持堅定和從容。

（作者為公務員）

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