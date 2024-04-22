晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》美國決意全方面圍堵中國

2024/04/22 05:30

◎ 康駿銘

美國眾議院日前通過四部總值九五○億美元的新法案，前三部內容包括向烏克蘭、以色列及台灣在內的印太盟友分別提供六○八億、二六四億及八十一億美元的援助，用以協助對抗俄羅斯、哈瑪斯與伊朗及中國；而第四部則要求TikTok與中國脫鉤，並授權相關部門對中國、俄羅斯及伊朗實施更嚴厲的制裁等。實際上，不少共和黨人一直反對援外法案，尤其是烏克蘭的戰況被視作僵局狀態，認為美國資金應處理邊境治安，而非用在援烏的抗俄戰線。不過，在共和黨籍保守派的眾議院院長強生的努力下，及聲稱獲川普同意改以可免除貸款而非直接「贈予」的方式，及允許透過充公俄國資產來供應援烏資金，終讓對烏的六○八億高額援助仍以三一一︰一一二的比數通過，有望加速烏克蘭的反擊進程。

其餘三部法案均以大比數通過，尤其以援台在內的法案及TikTok出售法案分別以三八五︰卅四及三六○︰五八通過，顯示美國兩黨在援台抗中、維護印太地區和平穩定的立場堅定，這些擺明衝著中國而來的法案，反映美國視中國為最大威脅，不論美國大選結果為何，相信也不會改變美國對中的強硬立場。事實上，日前伊朗對以色列所發動的無人機襲擊，或是在烏戰場所搜獲的伊朗無人機，都早已是中國暗中介入的證明，加上中國在南海對菲律賓的舉動、透過TikTok獲得美國人的數位資訊，甚有報告指出中國政府補助毒品吩坦尼出口，早讓美國人忍無可忍。

不論是中東、東歐、印太地區，甚至美國本土之上，這些自由世界與極權之間的戰場，中國都被視作背後的黑手，美國的四部法案，將展開美國對中國全方位的、進一步的圍堵。這些法案正好在美國國務卿布林肯訪問北京前通過，強硬態度不言而喻，也向中國展示美國有能力、也有決心在全球各地阻截中國的野心。新法案通過後，相信美國將進一步縮緊對中國的圍堵，施加更大壓力。

（作者為台灣基進國際部專員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書