自由廣場》美國決意全方面圍堵中國

◎ 康駿銘

美國眾議院日前通過四部總值九五○億美元的新法案，前三部內容包括向烏克蘭、以色列及台灣在內的印太盟友分別提供六○八億、二六四億及八十一億美元的援助，用以協助對抗俄羅斯、哈瑪斯與伊朗及中國；而第四部則要求TikTok與中國脫鉤，並授權相關部門對中國、俄羅斯及伊朗實施更嚴厲的制裁等。實際上，不少共和黨人一直反對援外法案，尤其是烏克蘭的戰況被視作僵局狀態，認為美國資金應處理邊境治安，而非用在援烏的抗俄戰線。不過，在共和黨籍保守派的眾議院院長強生的努力下，及聲稱獲川普同意改以可免除貸款而非直接「贈予」的方式，及允許透過充公俄國資產來供應援烏資金，終讓對烏的六○八億高額援助仍以三一一︰一一二的比數通過，有望加速烏克蘭的反擊進程。

其餘三部法案均以大比數通過，尤其以援台在內的法案及TikTok出售法案分別以三八五︰卅四及三六○︰五八通過，顯示美國兩黨在援台抗中、維護印太地區和平穩定的立場堅定，這些擺明衝著中國而來的法案，反映美國視中國為最大威脅，不論美國大選結果為何，相信也不會改變美國對中的強硬立場。事實上，日前伊朗對以色列所發動的無人機襲擊，或是在烏戰場所搜獲的伊朗無人機，都早已是中國暗中介入的證明，加上中國在南海對菲律賓的舉動、透過TikTok獲得美國人的數位資訊，甚有報告指出中國政府補助毒品吩坦尼出口，早讓美國人忍無可忍。

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不論是中東、東歐、印太地區，甚至美國本土之上，這些自由世界與極權之間的戰場，中國都被視作背後的黑手，美國的四部法案，將展開美國對中國全方位的、進一步的圍堵。這些法案正好在美國國務卿布林肯訪問北京前通過，強硬態度不言而喻，也向中國展示美國有能力、也有決心在全球各地阻截中國的野心。新法案通過後，相信美國將進一步縮緊對中國的圍堵，施加更大壓力。

（作者為台灣基進國際部專員）

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