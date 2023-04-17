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自由開講》德國外長訪中的意義

2023/04/17 10:17

康駿銘

在目前於日本正在舉行的G7峰會之前，德國外長貝爾伯克（Baerbock）先後到訪了中國與南韓，並與中國外交部長秦剛及外事辦主任王毅進行「中德外交與安全戰略對話」。貝爾伯克是明確的對華強硬派，曾是國會友台小組的成員，對台灣事務並不陌生，也對中國的人權問題，尤其是新疆及香港問題立場堅定，在與中方會面期間亦不忌諱地提及中國人權狀況，以及警告中國不要單方面改變台海現況。德國外長此行，其實早就預期不會有任何實質效益，主要是警告中國謹慎處理台海問題，同時也是要打臉法國總統馬克宏、收拾其台灣切割論的爛攤子，直言台海局勢直接衝擊歐洲及全球經貿，並重申歐盟對台立場是一致、而且未變，台灣是歐盟可靠且擁有民主、人權、法治等共同價值觀的亞洲夥伴。

日前訪問中國的德國外交部長貝爾伯克（中）十四日與中國外交部長秦剛會晤，在聯合記者會上警告台海軍事態勢升高的危險性，並呼籲中國要求「俄羅斯侵略者停止在烏克蘭的戰爭」。（路透社）

王毅提到中國當年曾支持兩德統一，希望德國能同樣地支持中國實現「和平統一」，甚至稱台灣的「和歸」是二次大戰後國際秩序的重要組成部分。中國堅持台海問題是「中國內政」，不容「外國勢力」干預，更指「台獨份子」才是造成台海局勢緊張的根本原因，顯示中國與自由世界在台海問題的立場上完全是南轅北轍，加上中國過往的戰狼外交、以及在烏俄戰爭的態度等，都令歐盟無法相信中國有意維護國際秩序及和平，甚至使得台海「維持現況」的空間逐漸萎縮。

貝爾伯克的態度相當明確，除了表示中國動武是不可接受，還表示經濟脫勾對德國並無好處，但德國要以俄國能源為鑑，有必要降低單方面依賴的系統性風險，立場與被中國冷待的歐盟委員會主席范德賴恩（von der Leyen）接近，這無疑是向中國發出經貿市場牌已經行不通的訊息，也意味德國（及歐盟）都有更大規模與中國經濟脫勾的準備。加上中國市場對德國而言最重要的汽車工業，卻又同時依賴台灣的半導體供應；而且台灣海峽是國際航運要道，德國和歐盟自然希望能降低地緣政治的風險。中國與德國的關係是夥伴、競爭者，還是系統性的對敵者，取決於中國的抉擇。德國對華態度已經自梅克爾年代中轉向，貝爾伯克此行可謂是德國給習近平的通牒，不要以為德國會站在侵略者的一方。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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