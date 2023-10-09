哈瑪斯突襲以色列的啟示／常保警戒與國防整備 以確保和平

◎ 吳哲文

巴勒斯坦激進派系「哈瑪斯」，選在第四次中東戰爭—「贖罪日戰爭」爆發五十週年次日、同時也是以國「西赫托拉節」的十月七日，自其加薩走廊根據地，對以色列發動包含發射數千發火箭彈及越境恐攻在內的大規模突襲，由於以色列情報當局事前並無預警，加上軍警在節假日有所不備，哈瑪斯一度攻佔以國軍營及派出所、甚至俘獲以國國防軍將領。

而哈瑪斯的暴行不僅針對軍警，隨機擄掠綁架平民，為試圖擴大渲染恐怖感、激起以國社會恐慌與紛亂，哈瑪斯更將施暴影像上傳到社群網站，但此舉反而激起西方民意強烈反彈，多國政要陸續聲援以國、甚至提供具體援助。以色列政府事發後也旋即回神，軍警取消休假、全面召回工作崗位，納坦雅胡總理宣佈全國進入戰爭狀態，以國國防軍在動員預備役部隊的同時，也與哈瑪斯進入激烈交戰狀態，預期未來短期內戰況將持續下去。

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各方揣測事發因素，哈瑪斯方面，除了有對「以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化」的不安，由於伊朗革命衛隊高級將領已出面宣稱「哈瑪斯此舉有該國支持」，而伊朗背後又有俄羅斯及中國，因此，「伊朗與其支持的哈瑪斯，為使西方各國分神注意中東局勢，減少援烏力度、為俄爭取喘息空間與時間，或為中國分攤掉美國對印太地區的注意力，而發動此次突襲」，也是可能的成因。

以色列方面，政局近年高度分歧，二○一九年起、到去年底，平均每年舉行一次國會大選，選後組閣多度陷入僵局，在去年底納坦雅胡重返執政後，因司法改革激起部分民意反彈、認為納坦雅胡有成為獨裁者的危險，導致民意喧騰，成為有利哈瑪斯突襲的溫床。而以國情報機構無論是陷入長期慢性彈性疲乏、抑或是主事者與納坦雅胡總理之間的不合與摩擦也罷，未能事先掌握情資、分析動向並提出預警，也是哈瑪斯突襲最初能夠得逞的主因。所幸以國國防軍戰力尚稱堅實，在遭逢突襲的幾個小時後旋即恢復正常反應，並迅速展開全面反擊，也是以國能夠免於因突襲而釀成更大災禍的關鍵因素。

從此事可發現，和平狀態並非一成不變，就算戰力強如以色列的國家，若不能對自身安全環境與潛在挑戰常保警醒，則終究難免被突襲打破固若金湯的幻夢。而台灣面對來自中國、日趨嚴峻的安全保障挑戰，若不能整合國內民意一致對外，對自身安全環境常保清醒的警覺、並在國防方面投入「採購確實所需的裝備」等實質的努力，則台灣的和平，也將會如沙上城堡般不穩，並將對台灣未來產生不可測的風險，大選將至，有哪些政黨是真心在維護台灣的安全，而又有哪些政黨與敵國同聲氣，選民必須對此仔細審視、做出適切的選擇。

（作者從事服務業、兼業作家）

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