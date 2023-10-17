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社論》以巴紛爭的教訓

2023/10/17 05:30

巴勒斯坦好戰團體「哈瑪斯」（Hamas）七日突襲以色列，燒殺擄掠平民，震驚國際。以色列進行報復，對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）砲擊及空襲，並集結大軍準備全面入侵。事件爆發以來，雙方死亡數以千計，不僅可能引發中東戰爭，改變國際外交情勢，也造成人道危機，為動盪的世局增添不安變數。

以色列與巴勒斯坦，或更廣泛的阿拉伯國家之間衝突，長年不斷；以色列一九四八年建國之後，曾引爆數次大規模戰爭。民族、宗教、文化、領土的歷史長久紛爭，雖經歷次停火與和平協議，糾葛至今難解。以諾貝爾和平獎為例，儘管從一九五○年以來，曾至少四次頒給促進中東和解有功者，包括巴勒斯坦解放組織（PLO）主席阿拉法特及以色列總理拉賓等人，但時至今日，中東全面和平仍未到來，以巴衝突事件尤不時發生。

這次事件仍在發展中，但已令全球矚目；無辜平民受害，最受關切。哈瑪斯殺害並擄走以色列平民，以色列全面封鎖加薩並進行毀滅性轟炸，雙方都被指違反國際法；因為即使戰爭，也有戰爭法的國際規範與規則。

同時，以國大軍壓境，加薩面臨一場更大的人道危機。戰火不僅造成人民傷亡，以國要求加薩數以百萬計民眾限時撤離北部南逃，除了造成可能多達百萬人流離失所，已瀕臨斷水、斷電、斷糧、斷藥的加薩人民面臨極大災難。聯合國秘書長古特瑞斯指短時間強制遷離百萬人民不可能，且有「毀滅性人道後果」；世界衛生組織警告，此舉形同對當地病患宣判死刑；歐盟高級代表波瑞爾（Josep Borrel）既譴責哈瑪斯，也指責以國全面圍困加薩違反國際法，將造成暴力循環。

加薩瀕臨的人道危機，不僅從二○○七年以來，加薩邊境、海岸與領空都遭以國重重封鎖，水電基礎設施使用也受嚴密管控。同時，加薩的二百二十萬人口中，將近一半是兒童，而居民大多數為一九四八年以阿戰爭中的難民後裔。把哈瑪斯視同「人形動物」的以國部隊，如在後續的巷戰中導致成千上萬加薩兒童喪生，將面臨極大的世界輿論壓力。

現今國際間反應，大致譴責傷害平民的行為，對雙方的指責因各國立場有別，更多輿論著重避免局勢進一步惡化，呼籲停火及調解的動作頻頻，特別是避免讓加薩從多年來的「露天監獄」淪為「人間地獄」，無辜的巴勒斯坦人集體遭殃。從而，以巴雙方後續作為及互動至關緊要，若暴力升級，冤冤相報，恐怖攻擊、軍事報復、戰火蔓延、傷亡螺旋上升，暴力循環不止，長年冤仇將不知伊於胡底。古特瑞斯就此提出的哈瑪斯無條件釋放人質、以色列放行供應加薩人道物資，不失為短期和緩之計。

無論如何，加薩情勢的後續發展，將影響中東戰略及外交形勢。中東各國雖反應不一，但成員二十二國的阿拉伯聯盟譴責，把巴勒斯坦人強行遷徙，是懲罰加薩無辜人民的「罪行」。沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化談判，已傳出沙國喊停，對美國的中東外交是一項挫折。中國試圖打扮成中立的中東地緣政治參與者，與以巴同時交好，其石油進口一半來自波斯灣。但外長王毅近日強調「行使自衛權應遵守國際人道法」，以國也不滿中國未譴責哈瑪斯，凸顯了其兩面光手法面臨考驗。至於陷入戰爭的俄羅斯，一向與以國關係尚稱友好，也可能生變。

從而，以國面臨重大考驗，在打擊哈瑪斯時，避免進一步惡化人道危機而引發公憤，需要戰略上克制。從台灣的角度看，以國至今有若干表現，值得借鏡。其中，成立由主要政黨領袖組成戰時內閣，又稱緊急團結政府，最受矚目。以國政治一向分歧，近數月來的司法改革尤導致歷來最大規模街頭抗爭，日前也宣告凍結，以示朝野一致對外。同時，世人也看到，許多身在國外的年輕人響應召集令，放下現有的職場工作，從世界各地返回共赴國難。這一令人讚嘆的團結與愛國情操，可溯及猶太民族經歷亡國及長年顛沛流離的歷史苦難，形塑了為價值和文化而戰的集體意識。此外，以國早期曾誤認，讓哈瑪斯的宗教領袖在清真寺活動，危險性低於民族主義者。這次事件中，哈瑪斯也採欺敵的情報及認知戰，達到奇襲效果；以國自行研發的「鐵穹」防空系統，遭哈瑪斯以密集發射五千枚火箭突破。顯然，「鐵穹」與情報蒐集過度依賴科技，導致自滿鬆懈，遭跳傘與滑翔、人際情報等傳統作戰方式突破。

面臨中國脅迫的台灣，旁觀動盪的世局，擇善取法，是自保自強的要務。

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