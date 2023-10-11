自由開講》從以巴衝突看我國後備動員改革之正確性

國軍後備動員政策之改革，從烏俄戰爭學習，在以巴衝突驗證，已證明了臺灣國防政策規劃的正確性；當前戰爭仍在持續，這次以色列遇襲，讓全球意識到地區衝突與戰爭威脅確實存在，且隨時可能一觸即發。（美聯社）

◎Arthur Louis

以色列7日清晨遭巴勒斯坦伊斯蘭主義激進團體哈瑪斯（Hamas）襲擊，哈瑪斯拂曉向以色列主要城市特拉維夫、以國南部等區域發動突襲，不只從加薩地區發射大量火箭彈，更派遣武裝分子跨越國界進入以國領土，20分鐘內朝以國發射逾5,000枚火箭彈，多個建築物被擊中倒榻，或陷入熊熊火海，造成嚴重傷亡。

以巴衝突爆發，以色列迅速動員

以色列隨即宣佈進入戰爭狀態，並發出號召令，除在國內迅速招集30萬名後備軍人，並對加薩走廊實施全面封鎖外，更要求各地退役的後備軍人回國參軍，而以色列人返國參軍不只是出於義務，更多的是自願與責任。

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以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）表示：「這是義務，以色列人都知道，關鍵時刻就該報效國家，此外還有更多非後備名單的自願者加入」並指出在台以色列人中，有數百人已請駐台代表處協助返國，或自己訂機票回國；不少民眾都選擇貢獻自己的力量，就算不能打仗也去醫院、警局當義工，甚至開放自家給需要收容的民眾。

驗證國軍後備動員改革之正確性

同為容易遭到軍事奇襲的國家，看到以色列的迅速動員以及後備軍人志願參軍，不禁讓人想到日前國軍主導的後備動員改革政策，國防部力推的「強化全民國防兵力結構調整方案」，其核心目標之一便是統籌軍民後備動員各項事宜並且擴大民防動員納編的適用範圍，藉此強化民防體系。而強化民防之好處，除了在烏俄戰爭外，在以巴衝突中也是顯而易見的，如果有更為完善的後備動員與民防體系，我國在遭遇軍事奇襲後（如解放軍飛彈、遠程火箭彈攻擊），民眾將能自發性的加入民團、消防隊，協助救災、維持秩序、收容難民，並且亦能更有效的就近前往以戶籍地徵招為基礎構成的「守備部隊」參軍、形成力量守衛家園，應對中共第二階段的第五縱隊破壞及登陸行動。

臺灣應從戰爭中學習，盡早全面備戰

國軍後備動員政策之改革，從烏俄戰爭學習，在以巴衝突驗證，已證明了臺灣國防政策規劃的正確性；當前戰爭仍在持續，這次以色列遇襲，讓全球意識到地區衝突與戰爭威脅確實存在，且隨時可能一觸即發。尤其，在中國從未言明放棄武力犯台來完成兩岸統一的狀況下，我國應持續從各方戰爭經驗中學習，及早做好全面備戰準備。

（軍事研究人員）

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