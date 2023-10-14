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自由廣場》 以巴事件提醒國人「忘戰必危」

2023/10/14 05:30

◎ 林穎佑

以色列在遭哈瑪斯攻擊事件震驚全球，此事在戰略上有不少可供我國思考的方向。

情報失靈？

事發後許多分析都認為是情報失靈，甚至在舉世聞名的情報組織莫薩德怎會忽略哈瑪斯集結的情報？事實上，情報組織一定都會有相關資訊的收集，但在研析上是否能做出精確的判斷便是問題。特別是在戰前以色列的內部政治矛盾不斷，決策者是否能根據情報做出正確的抉擇，便是未知數。如同在二戰時，美軍早已破獲日本外交密碼，也有透過雷達發現日機並擊毀日軍袖珍潛艦，但高層並未及時反應，最終釀成大禍。對我國而言再發現解放軍行動異常之時，是否能結合我國解放軍研究的研析能力，對其下一步行動作出預判，可能就是我國未來需加強之處。

後備動員

此外以色列雖然在長期全民皆兵的政策下能快速動員，但當大批人員回役報到時，提供充足與適切的裝備，也是未來我國在後備動員上值得借鏡的部分。民眾是否知道在戰時期所扮演的角色，而部隊動員後是否有足夠的槍枝彈藥與防護個裝？在以色列的案例中也可以看到，國外的以色列人而前往軍用品店購買裝備，運回以色列。在戰時我國民眾是否可以攜帶自己添購的裝備？了解集結報到的地點？這些都是我國當前在強化後備動員時須面對的實際問題。

忘戰必危

對我國而言，以色列的教訓一再說明忘戰必危的道理，無論兩岸情勢如何變化，中國從未放棄武力犯台，因此我國必須隨時抱懷居安思危的心態，除做好備戰的準備之外，更須加強對中共解放軍研究的研析，才能制敵機先，達到預防戰爭的目的。

（作者是淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

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