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自由開講》雙標中國—從中共以巴立場看兩岸

2023/10/23 15:11

◎書豪

巴勒斯坦哈瑪斯於10月7日清晨偷襲以色列城鎮後，雙方衝突一發不可收拾，戰火持續延燒至今仍未停息，然中共在戰爭後所發出的聲明，未明確譴責哈瑪斯對平民發動恐怖攻擊和殘忍屠殺，亦無發聲捍衛以色列，受到國際社會關注。

中共對以巴戰爭主張和平解決國際爭端，支持以巴兩國維護地區和平穩定，尋求對話和談判的途徑，實現長期和平解決方案，但中共與以色列和巴勒斯坦有著緊密的經濟和政治關係，尤其中共在巴國投資項目眾多，大力推動其國家發展，亦於經濟、軍事和外交等領域皆簽有合作協議，在雙方層層利益關係之下，必將影響中共在此事件中的立場。

中共官方未譴責哈瑪斯的聲明已明確傳達其支持巴勒斯坦的立場，中國網友也紛紛與政府同聲，支持巴勒斯坦的偷襲行為，認為以色列本是巴國領地，表示哈瑪斯為國奮戰的行為值得稱許，但為何中國在面對兩岸關係時卻粗暴認定「兩岸統一，勢在必行」？中國大陸本應是中華民國的土地，照中共的立場，應該還給中華民國不是嗎？

中共外交部更發表聲明，認為以巴衝突反覆上演，說明和平進程長期停滯，表示若要平息以巴衝突，實現雙方長期和平共處需落實「兩國方案」，建立獨立的巴基斯坦國，回頭一看，中共仍執著於統一臺灣的想法顯得可笑至極，大方支持巴基斯坦獨立，卻不支持中華民國走自己的路，明明懂得「和平進程長期停滯」這番道理，卻緊抓著「兩岸統一」不放，說明中共不真誠的劣根性，只要與自身利益衝突，都將用利己的標準看待，雙標中國的跋扈形象使國際社會與其保持距離，以身自保。

圖為中國外交部於本月（8日）藉由發言人名義發布新聞稿，文中表示支持巴勒斯坦獨立建國，更聲稱這就是平息2國長年衝突的根本出路。（圖擷取自中國外交部官網）

（科技業）

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