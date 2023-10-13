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自由開講》從以巴衝突看台灣：國內並非珍珠港事件前夕氣氛

2023/10/13 16:15

邱志偉

以色列在本月7日忽然遭到哈瑪斯組織的瘋狂攻擊，造成數百人立即死傷。由於事出突然，毫無預警，外界紛紛稱之為贖罪日戰爭以來，最嚴重的突襲事件。諷刺的是，攻擊事件同時也是贖罪日戰爭五十年，這個日子注定成為以色列難以揮去的陰影。但台灣千萬不可大意的是，因為事出突然，甚至讓以色列當局誤會衝突機率偏低的地區，竟成最危險地帶，台灣同樣不可大意。不過，至少值得慶幸的是，當前不是馬政府執政，不會有珍珠港前夕的迷惑。

台灣對於中國高度警覺，從潛艦國造到國際空前挺台，台海和平獲國際矚目重點，反而會是中共出手猶豫的關鍵。 當世人所熟知的珍珠港事件爆發之前，美國曾經是國際社會中立國代表，並且以《中立法案》（Neutrality Act）作為美國不介入戰爭的法源依據。但隨著歐洲、亞洲戰事的爆發，美國若仍持續和戰爭發動者貿易，國際形象和輿論亦不佳。因此，雖然美國在珍珠港事件之前，決定對日本進行石油禁運，但至少美國仍不放棄和日本對話的可能性，特別是希望日本不擴大侵犯到美國利益。然而，在冗長對話過程中，日本明著說要和平，暗著卻意識到石油禁運已造成重大危機，必須發動一場突襲搶奪太平洋地區的資源，而珍珠港的美軍太平洋艦隊就是關鍵。最後的結果我們也看到，美國遭到奇襲重創，和平對談不會降低有攻擊企圖的對手。

以色列在7日遭到哈瑪斯組織攻擊，是贖罪日戰爭以來，最嚴重的突襲事件。（AP）

若講回到中東局勢，這次哈瑪斯行動，背後有許多人指出伊朗的角色。這不禁也讓人想到1979年伊朗人質事件，美國低估伊朗革命組織的行動，迅雷不及掩耳推翻伊朗國王穆罕默德·禮薩·巴列維，最終釀成美國駐伊大使館遭佔領達444天，扣留數十名人質，間接造成美國總統卡特連任失敗。又如同九一一事前，美國雖然有意識到中東局勢不穩定，但絕未料到一場由伊斯蘭恐怖份子正悄悄進入美國本土。更何況其首腦，當年在蘇聯入侵阿富汗的行動，還曾是美國暗中支持的對象。美國縱使有意識到，部分反美人士可能有揚言要對美國進行破壞式行動，但絕難料到時間。

因此，從以色列過去強調的情報戰優勢，這次更令外界意外的是，以色列這次並不認為哈瑪斯具威脅。尤其是每天有許多巴勒斯坦人從加薩走廊進入以色列工作，這樣的地區爆發攻擊行動讓人不解。這概念就如何兩岸往來最密切的金馬地區，或是最多台商工作的中國境內省分或經濟特區，是否反而可能成為對手認定的弱區。不論如何，我們絕不可低估的是，只要敵人想發動戰爭，想要以此達成何種政治企圖，沒有一個地方是安全。

過去，馬英九政府時代經常宣傳先經後政，只要有經濟利益就沒有戰爭風險，這絕對是自欺欺人的溫水煮青蛙騙術。中國一日不放棄武力犯台，縱使簽了和平協議，台灣依然不能高枕無憂。而蔡總統領導下的政府，這些年在國內已經強化國防與敵我意識，國內主流民意對九二共識都棄如敝屣，甚至連國民黨副主席夏立言都要說，國民黨不是親中政黨。我相信，政府更不會這種時候開啟談判，或認為這是鬆懈對中防禦的好時機。 明年總統的重要性不只台灣，國際社會都將高度矚目。很多人可能都還記得，2021年5月，《經濟學人》封面點名台灣是最危險的地方（The most dangerous place on Earth）。結果2022年先爆發俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，2023年10月是以巴衝突，台海目前雖然尚稱和平，但去年也已經爆發台海第三次危機。

我們不能慶幸《經濟學人》的預測錯誤，反過來說，要更謹慎留意中國輕舉妄動的可能。我們看到拜登總統，和副總統、國務卿在記者會上強調，美國支持以色列外，也同時警告各方勢力絕不可在此刻藉機惹事。這不只是說給中東國家聽，更是說給中國的強烈警示。在蔡總統執政下，我相信台灣不會重蹈珍珠港前夕的和平迷惑，堅定備戰，清楚中國的敵意手段一日不減，不輕忽國內親中勢力的蠢動，是此刻台灣人最重要的優先任務！

（立法委員）

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