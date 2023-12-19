自由開講》中國對以巴爭端與加薩衝突的立場

◎侍建宇

面對以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的衝突，中國在譴責暴力、疾呼國際社會採取切實措施、防止衝突蔓延的同時，卻僅限於重申支持基於1967年邊界的「兩國方案」傳統立場，並未採取任何實際步驟，只是玩弄外交語彙。

中國的外交實力與美國不同，處理以巴紛爭的策略自然也不同。過去一年，北京促成伊朗與沙烏地阿拉伯和解建交，只是驚鴻一瞥偶有佳作，但中國在中東地區實質影響力有限，因此採取一種「平衡立場」，亦即不得罪以色列與巴勒斯坦的任何一方。換句話說，中國現在只是口頭強調以巴雙方必須達成共識，但沒有實質作為。

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中國國家主席習近平與金磚國家舉行峰會時，表達任何解決方案都必須由以巴雙方達成共識，沒有人能強加，否則就沒有和平的希望。他甚至也呼籲召開國際和平大會，討論並嘗試解決以巴問題。從美中對抗的角度來看，中國其實是在批評美國，認為美國在以巴衝突中選邊站，是錯誤的調停手法，當然也無法阻止悲劇。

中國試圖在美國堅定支持並維護以色列安全的主張上，搶佔國際道德制高點。從哈瑪斯發動恐怖襲擊的第二天開始，中國外交部發言人便接連就暴力升級不斷做出回應，呼籲有關各方保持冷靜、克制，立即停止敵對行動，保護平民，反對並譴責傷害平民、違反國際法的行為，避免局勢進一步惡化，空泛地選擇與正在受苦與死亡的人民站在一起，譴責以哈雙方針對平民的暴力行為。

中國呼籲透過談判解決爭端，實現「兩國方案」建立巴勒斯坦國，最近更提出「解決以巴衝突立場文件」，但內容毫無新意，依舊計算著「兩國方案」的政治正確，這種立場只是佯裝好人，雙方不滿意也不接受，但也不會引發更大爭議，讓中東國家繼續對中國保有期待，沒有負面觀感。

阿拉伯與伊斯蘭國家外交部長聯合代表團，於2023年11月下旬訪問北京，中國外交部長王毅重申支持立即停火和「兩國方案」。從北京的角度來說，目的當然是利用波斯灣地區局勢不穩，轉移美國的注意力，甚至最終暫停或終止在太平洋地區對中國施加壓力。而對於這些伊斯蘭阿拉伯國家來說，訪問中國是要向美國表示，波灣地區不是美國的禁臠，他們也在嘗試拉攏其他大國勢力。

中國面對以巴衝突僅止於口頭重申支持「兩國方案」，並未採取任何實際行動，只是玩弄外交語彙。（法新社）

中國在中東的所有外交手段，都是為了維護經濟利益與能源供應安全。在這種現實考量與區域結構下，北京不能得罪阿拉伯國家，而是順勢而為，在全球反戰聲浪隨著以色列軍事行動造成的損害升高後，再伺機發揮自己的影響力。而且中國與哈瑪斯並不熟稔，更有鑑於哈瑪斯的激進伊斯蘭主義與恐怖主義屬性，也不急於進行接觸，至多只會透過伊朗了解或與哈瑪斯間接互動。

儘管中國政府嘗試在以巴爭端上採取「平衡立場」，卻仍在民間操弄反猶太情緒，最終目的仍是藉由反猶來反美。中國現在的反猶論調，其實很可能源自中東地區，過去在中東就流行傳述猶太人在世界上控制主要金融體系與跨國企業，包括高科技產業。整套論述大意是說國際社會有3層威脅，第一層是來自全世界的猶太人，第二層是被猶太人控制的美國，第三層則是受猶太人和美國共同壓迫而奮起反抗的伊斯蘭恐怖主義。中國抄襲這些源自中東的說法，然後編造美國是以色列代言人的論述。中國官方放任或半主導民間這類反猶情緒，目的是將美國做為競爭對手加以醜化。

事實上，中國本身並不存在反猶歷史，這些反猶言論也與現實不符。二次世界大戰時期，中國協助猶太人逃難，時任駐維也納總領事何鳳山向數千名猶太人發放前往上海的簽證，使他們免遭納粹迫害。時至今日，上海的「猶太難民紀念館」仍是猶太人的聚會場所。如今中國流傳的反猶言論，其實多半是官方蓄意或放任而起，中國社會缺乏反猶土壤，許多仇恨言論可能源自誤會或偏見。

（國防安全研究院國家安全研究所副研究員）

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