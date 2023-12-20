自由開講》以色列與巴勒斯坦爭端的「理想」解決之道

◎侍建宇

自從2023年10月7日哈瑪斯發動襲擊，儘管戰火不斷，但在此期間也曾也達成短暫人質換俘的停火協議，同時允許更多人道物資進入加薩走廊。國際社會無法對武裝衝突置之不顧，追根究柢能夠最終解決的基礎，就在於考慮以巴雙方人民的權利和尊嚴。

以巴衝突的最終解決，仍須回歸考慮以巴雙方人民的權利和尊嚴。（彭博）

儘管達成這個目標非常困難，但唯一擁有足夠影響力的美國必須介入，才能確保最終邁向結束衝突協議的進程。

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從過去到現在，一般認為解決以巴爭端有幾個原則：

1. 任何協議都必須結束以色列對加薩走廊巴勒斯坦平民的長久與實際封鎖和監禁：

或許以色列可以「終結哈瑪斯」，但只要巴勒斯坦人的權利繼續被剝奪，哈瑪斯就可能以其他名稱做為一種政治運動而持續存在。唯有去除哈瑪斯賴以存在的憤怒和絕望，才能真正「終結哈瑪斯」。

2. 亞伯拉罕協議需要重新檢討：

亞伯拉罕協議先後讓以色列與阿拉伯聯合大公國與巴林簽署和平協議，甚至後來嘗試擴大，讓阿拉伯世界與以色列全面和解。然而，這樣等於繞過巴勒斯坦，掩蓋以色列嘗試永久佔領巴勒斯坦領土的現況，剝奪巴勒斯坦人民的基本政治自決權與其他人權。而且，亞伯拉罕協議涉及美國以軍事安全承諾，換取阿拉伯世界與以色列妥協，這種「武器換和平」的策略現在已被哈瑪斯的恐怖襲擊破解。

3. 根據國際法原則，普遍正常化和承認以色列人和巴勒斯坦人的民族權利，同時確保他們的安全和福祉：

無論是「兩國方案」，還是另外一種「阿拉伯／波斯灣和平倡議」，最終目的就是找出方法，讓阿拉伯國家全面承認以色列，以換取結束1967年開始對巴勒斯坦的佔領、解決難民問題、並建立巴勒斯坦國。色列無限期佔領和事實上併吞巴勒斯坦領土充滿爭議，如果雙方願意，理論上也可以從「兩國方案」來嘗試新的「一國方案」，成立以色列—巴勒斯坦聯邦，否決全面分治和分離的可行性。

不過，無論何種方案，都必須確保巴勒斯坦在加薩走廊、約旦河西岸和東耶路撒冷的權利，具體協商談判仍舊必須由美國主導，放棄雙邊談判，建立多邊協商機制。回到亞喀巴公報（Aqaba Joint Communique）初衷，讓以色列、巴勒斯坦、約旦、埃及、美國，甚至應該考慮地緣政治，納入土耳其和卡達，因為他們與哈瑪斯和伊朗維持一定程度友好關係，大家共同討論應該如何處理以巴爭端。

無論何種方案，都必須確保巴勒斯坦在加薩走廊、約旦河西岸和東耶路撒冷的權利。（法新社）

4.協助建立一個有合法正當性的巴勒斯坦治理機構：

建立一個合法的、又能代表巴勒斯坦做出承諾的領導層，有助於執行和平協議。沒有國家能決定誰應該領導巴勒斯坦，現在的巴勒斯坦自治政府太久沒有改選，腐化又充滿爭議，也導致哈瑪斯現在能夠主導加薩情勢。如何健全現在掌握巴勒斯坦自治政府權力的「巴勒斯坦解放組織」（PLO），各方都應該思考。美國仍將巴解認定為恐怖組織，中國卻極力拉攏並邀訪巴解往訪，這是一個不正常的大國角力行為，只會帶來更多紛爭。

未來參與或意圖主導協商談判的國家（不能排除中國也有意介入），都必須提出具體步驟，結束以色列對巴勒斯坦領土的佔領，而不只是口頭譴責。過去一年來，以色列持續擴張屯墾定居點，右翼勢力膨脹。參與國必須依循《日內瓦（四）公約》重建這個地區的國際秩序，這是國際法人道主義的準則；明確規定戰爭受難者與戰俘、平民的待遇，並指出佔領國不得將本國人口轉移到其軍事佔領的領土上，認真對待以巴衝突長期存在的土地問題。

有研究指出，長期佔領且輔以不民主的控制，將直接導致恐怖主義暴力，也使得任何外交解決途徑的努力都會徒勞無功。

聯合國會員國多半承認巴勒斯坦是一個國家，但美國、英國、法國表示，在以巴衝突獲得和平解決之前，不會承認巴勒斯坦。做為聯合國安理會常任理事國，美、英、法三國必須認真思考，是否需要外交承認巴勒斯坦，取得國家地位或許有助於讓巴勒斯坦政權更有動機遵守國家義務，採取非暴力方式與以色列來往，或有利於和平解決以巴衝突。

（國防安全研究院國家安全研究所副研究員）

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