自由開講》觀塘案再扯賴清德，無助保護藻礁

泰溫斯

近日桃園第三天然氣接收站爭議，因國民黨主席江啟臣連署「支持保護藻礁」公投，再把爭議推至高峰。而時代力量邱顯智、林于凱等人，也高調「翻舊帳」，直指當時環評小組在時任行政院長賴清德的意志之下，強壓具「專業性」的環評審查程序，用「藻礁換深澳」，以化解當時極具爭議性的「深澳電廠爭議」。

然而，如此指控，只能用令人「瞠目結舌」來形容。日前台北高等行政法院，早就對此案做出相關判決。法院指出，環保署為確保環評審查公平公正，已經採取相關的利益迴避措施。法院更提到：環保團體用斷章取義的媒體報導（如詹順貴的辭職聲明），來指責賴清德用政治力「施壓」，如同捕風捉影，完全無法成為賴清德干涉環評程序的證據。

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國民黨主席江啟臣（左）與副總統賴清德（右）。（報社合成）

回到當時的時空環境，2016年開始蔡總統推動「綠能國家核心戰略產業」，就已經提出「非核家園」的整體政策。而在不久的將來，核一、核二馬上就要停止運轉，在這段時間，台灣的用電缺口要如何補足？難道為了保護藻礁，我們寧願用風險更高的核能發電，以取代更乾淨的燃煤燃氣發電嗎？

其實，關於保護藻礁，民進黨的政策方案，早就明顯優於國民黨。例如，相較於國民黨政府時代的230多公頃，現在的天然氣接收站用地縮小到23公頃，更採用棧橋連接的工法，以維持海水自然交換，明顯優於其他如建設天然氣接收站於台北港的替代方案。

換句話說，現在桃園第三天然氣接收站的方案，相當符合環評程序「專業性」、促進「綠色經濟」的雙重要求。時任行政院長賴清德，也相當尊重專家小組的意見，並在當時就要求環評要「專業、嚴謹、周延」，更「不必給時間表」。顯見時代力量指控當時環評「專業」被「政治」打壓的情況，根本是子虛烏有。

保護環境生態是聯合國《全球生物多樣性展望》（GBO-5）中所提到核心價值。但我們對於第三天然氣接收站，討論的問題核心應該始終在於：關於保護藻礁，是否有替代方案？而其成本與風險多少？特別是在經過充分的成本效益分析後，我們是否能依照最優方案下去執行？

保護藻礁的倡議，應是公民社會所樂見。但是時代力量現在再扯早就不在其位的賴清德，對保護藻礁，並無幫助。

（雜誌編輯）

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