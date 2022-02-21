自由開講》談高雄城市治理者的條件

邱志偉

這幾天隨著本黨部分縣市初選即將開始，各種各樣的縣市長選舉新聞滿天飛。我倒是想從前交通部長林佳龍所提到縣市長的條件，「不應陷入個人輸贏或是黨的政治地盤消長，讓城市治理回歸人民為本」來談起。高雄市長將由陳其邁繼續帶領我們走下去，但對於高雄市的城市治理者條件，我想再多跟大家分享本人的看法，希望拋磚引玉，激起更多人為高雄的下一步來做思考。

高雄市長陳其邁（左）及前交通部長林佳龍（右）。（資料照／報社合成）

首先，我們應該先思考高雄這個城市本身的條件。高雄縣市經歷了十多年的合併，現在大高雄的版圖，幅員廣闊，過去舊高雄縣的地理優勢，從北高雄現在透過橋頭科學園區的日益茁壯，讓人看到高雄的新風貌。而南高雄的亞洲新灣區，也有越來越多科技廠商進駐，尤其是以新創公司為主，這都是高雄成長的新動力。

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另一方面，高雄有海港、國際機場，海空優勢兼具。作為一個從日治時期就定位的南進城市，自蔡總統上任以來，提出新南向政策，高雄更應該是首選的南進城市。但新南向政策有沒有發揮出高雄的優勢，這是我們還需要繼續努力的課題。

此外，高雄居住的條件，相對中、北部親民，又有雙北以外最完善的大眾運輸建設，不但有捷運還有輕軌，鐵路地下化後高雄的運輸又更便利，台鐵車站朝向捷運化。我們如何透過這些優勢，吸引更多年輕人或中老年人口，來高雄定居，這也是我們接續的挑戰。畢竟，高雄從戰後以來，一直就是個移民社會為主的城市，許多年輕人自外縣市移居來高雄打拼，進而落地生根，才逐步奠定高雄成為第二個直轄市的基礎，如今高雄發展需要轉型，我們也必須要持續努力。

談完高雄的優勢之後，再來，我們應檢視一下，針對上述的條件，作為一個好的城市治理者，如何讓高雄市長的角色能發揮得更好。

第1， 我認為必須要有深厚的國會問政經驗，而且問政經驗必須受肯定。高雄市長格局必須要大，要有能夠充分理解國家發展脈動，能了解高雄在整個國家藍圖上的定位，找出高雄的優勢，與中央政策做連結。畢竟，高雄的許多大型產業，包含鋼鐵、石油、科學園區等，幾乎都涉及中央政策與法規，若有與中央政府交手的經驗，且有很好的互動溝通基礎，將能做好高雄市長的角色。

第2， 高雄市長必須要能有與產業界溝通互動的深厚經驗。高雄正面臨關鍵的城市轉型時刻，除了地景風貌的轉變外，高雄當前面臨的是就業機會的困境。高雄許多大型老字號的企業，這幾年固然也有新人缺口，但人數不及許多年輕人的需求，導致求學或就業北移，讓人口增長亮起紅燈。

陳市長在去年爭取到台積電來高雄設廠，預計迎來1,500人就業機會，隨著半導體產業鏈成形，預計吸引4至5萬戶家庭。高雄市府表示，希望建立起南部半導體材料S廊帶研發製造核心。由此可知，建立半導體的產業來高雄，市長就必須能有與產業互動的經驗。以北高雄目前發展的狀況，隨著美中貿易戰未停，台灣在全球科技地位愈形重要，我十分看好未來北高能作為高雄新的產業火車頭，打造高雄的雙核心。未來的城市治理者，要能抓住高雄的發展機遇，才不會錯失高雄轉型的關鍵良機。

第3， 高雄市長必須具備國際視野，能夠與國際城市或各國政要互動的能力。高雄在台灣具有重要地位，以全球各國在台灣的駐館來看，除了台北之外，第二多的就是高雄。台灣重要的盟友美國、日本，都在高雄設有第二辦事處，就可知高雄在國際地位的重要。

既然如此，作為高雄市長就要能與國際互動，要能充分讓世界各國了解高雄的價值，不只是從台灣的座標來看，更要擺到全球的地位來檢視，以美中貿易戰來說，高雄的區域條件優勢是什麼，能夠對國際民主陣營提供哪些貢獻，高雄市長不但要能提的出來，更需要能夠「主動」走出去，向國際行銷台灣。

第4， 最後但同樣相當重要的，就是要能讓國人對高雄永遠充滿好奇。這點不但需要由良好的行銷能力，還須要能夠有足夠的人脈，以及圓融、親切的溝通能力，讓人能一下就聽懂且喜歡上高雄。

以這次高雄燈會來說，高雄市打造出雙主場，將愛河灣及衛武營兩個主場結合在一起，把高雄最新打造的兩座大型音樂廳呈現在國人眼前，又用充滿科技的無人機及燈光秀表演，讓人看到不同過往的高雄燈會，這就是高雄市的行銷力。我也看到了高雄市的正副市長，接受不少媒體訪問暢談高雄的燈會，在兼顧防疫同時，又能行銷高雄。而這項能力必須繼續下去，才可讓國人永遠注意到高雄！

以這次高雄燈會來說，高雄市打造出雙主場，將愛河灣及衛武營兩個主場結合在一起，把高雄最新打造的兩座大型音樂廳呈現在國人眼前，又用充滿科技的無人機及燈光秀表演，讓人看到不同過往的高雄燈會，這就是高雄市的行銷力。（民進黨臉書）

從林佳龍所說的縣市長選舉「不應陷入個人輸贏或是黨的政治地盤消長，讓城市治理回歸人民為本」，希望各界減少政治口水，更關注城市治理的本色，靜心去思考每個城市的需求。我所提出的四面向，也是希望在政治之餘，更多人關注高雄，思考高雄的治理條件，需要什麼樣的市長人選，才可讓高雄成為全國最宜居的城市。並且能打造高雄為全亞洲，乃至全球首屈一指的城市治理典範！

（高雄市立法委員）

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