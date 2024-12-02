自由開講》軍委員在任不會輕易下台！是習近平發動的政變

◎ 貝洛雅人

習近平要「槍桿子裡面出政權」嗎？

中共軍委委員成員如下：據報導主席習近平和第二副主席何衛東同派。

另外第一副主席張又俠，與4軍委員同派，其職位，如下：劉振立中央軍事委員會聯合參謀部參謀長，苗華中央軍委政治工作部主任、他也負責人事，張升民中央軍委紀委書記兼中央軍委監委主任。

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中國國防部長涉貪遭調查，再度讓人質疑習近平識人不明、甚或手下「無人可用」的領導缺失，勢必負面衝擊到解放軍的整體戰力。（歐新社資料照）

中國又一將領被查 海軍上將苗華停職

金融時報27日報導，中共人民解放軍的高層遭受最新的貪腐相關醜聞衝擊。根據知情的美國現任與前任官員說法，中國對國防部長董軍展開調查，這也是中國連續第三位在職或卸任防長因涉貪遭查。陳破空說太重要了，因同屬習近平的人馬，他是三級跳升國防部長。也再度讓人質疑習近平識人不明、甚或手下「無人可用」的領導缺失，這也勢必負面衝擊到解放軍的整體戰力。法新社11月28日報導，中共中央軍事委員會委員、海軍上將苗華，因涉嫌「嚴重違紀」已被停職調查。這是中國近期大規模整肅軍隊貪腐以來，落馬的最新一位高階將領。

中共三中全會後 習近平大權旁落現象

2024年10月14日中共三中全會之後，政壇各種詭異的跡象，現在似乎有了一個合理解釋，中南海可能發生了一場不流血政變。軍委第一副主席張又俠可能聯合元老溫家寶、李瑞環等，進行了逼宮，習近平大權旁落。開明派及太子黨反習，值得一提太子黨人物王春寧為武警司令掌握100萬軍隊。

陳破空縱論天下26日視頻指出軍事將領因涉貪遭查，是習近平論述摘編。悄然開啟告別式？黨媒每天刊登一個習。果然，每天一篇遺言，習時日無多？

中國國防部證實，中共中央軍事委員會委員、海軍上將苗華因涉嫌「嚴重違紀」，已被停職調查。（美聯社檔案照）。

同意陳破空習近平「論述摘編」的計陰

是否是習學毛「槍桿子出政權」的計陰？1927年國共合作破裂。同年8月7日，中共中央在湖北漢口召開緊急會議（八七會議），槍桿子裡面出政權是毛澤東在八七會議上提出的著名論斷，意指政權是需要依靠軍事手段獲取與穩固的。

陳破空針對董軍、苗華因涉貪遭查。他說：

1、奇怪的自相矛盾，是習派或死黨故意放風聲。

2、有心人士，或放風對習有利，擾亂視線。

3、軍委員在任不會輕易下台；是習近平發動的政變。以前副主席徐才厚、郭伯雄，18大卸任才出事？因薄熙來的政變，胡錦濤經由江派同意才抓徐才厚、郭伯雄。

還有國內外學者一致認同，中共政權內部問題比台灣更嚴重？在此也呼籲台灣人民對中共還存有幻想的？早日打消念頭。無論國會擴權……等，均是中共的陰謀。不再替中國的威脅與恐嚇找藉口，台灣得來不易的民主自由成果要珍惜，再次讓世界看到台灣。

（作者為台灣長老教會退任牧師）

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