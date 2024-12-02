晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》軍委員在任不會輕易下台！是習近平發動的政變

2024/12/02 20:00

◎ 貝洛雅人

習近平要「槍桿子裡面出政權」嗎？

中共軍委委員成員如下：據報導主席習近平和第二副主席何衛東同派。

另外第一副主席張又俠，與4軍委員同派，其職位，如下：劉振立中央軍事委員會聯合參謀部參謀長，苗華中央軍委政治工作部主任、他也負責人事，張升民中央軍委紀委書記兼中央軍委監委主任。

中國國防部長涉貪遭調查，再度讓人質疑習近平識人不明、甚或手下「無人可用」的領導缺失，勢必負面衝擊到解放軍的整體戰力。（歐新社資料照）中國國防部長涉貪遭調查，再度讓人質疑習近平識人不明、甚或手下「無人可用」的領導缺失，勢必負面衝擊到解放軍的整體戰力。（歐新社資料照）

中國又一將領被查   海軍上將苗華停職

金融時報27日報導，中共人民解放軍的高層遭受最新的貪腐相關醜聞衝擊。根據知情的美國現任與前任官員說法，中國對國防部長董軍展開調查，這也是中國連續第三位在職或卸任防長因涉貪遭查。陳破空說太重要了，因同屬習近平的人馬，他是三級跳升國防部長。也再度讓人質疑習近平識人不明、甚或手下「無人可用」的領導缺失，這也勢必負面衝擊到解放軍的整體戰力。法新社11月28日報導，中共中央軍事委員會委員、海軍上將苗華，因涉嫌「嚴重違紀」已被停職調查。這是中國近期大規模整肅軍隊貪腐以來，落馬的最新一位高階將領。

中共三中全會後  習近平大權旁落現象

2024年10月14日中共三中全會之後，政壇各種詭異的跡象，現在似乎有了一個合理解釋，中南海可能發生了一場不流血政變。軍委第一副主席張又俠可能聯合元老溫家寶、李瑞環等，進行了逼宮，習近平大權旁落。開明派及太子黨反習，值得一提太子黨人物王春寧為武警司令掌握100萬軍隊。

陳破空縱論天下26日視頻指出軍事將領因涉貪遭查，是習近平論述摘編。悄然開啟告別式？黨媒每天刊登一個習。果然，每天一篇遺言，習時日無多？

中國國防部證實，中共中央軍事委員會委員、海軍上將苗華因涉嫌「嚴重違紀」，已被停職調查。（美聯社檔案照）。中國國防部證實，中共中央軍事委員會委員、海軍上將苗華因涉嫌「嚴重違紀」，已被停職調查。（美聯社檔案照）。

同意陳破空習近平「論述摘編」的計陰

是否是習學毛「槍桿子出政權」的計陰？1927年國共合作破裂。同年8月7日，中共中央在湖北漢口召開緊急會議（八七會議），槍桿子裡面出政權是毛澤東在八七會議上提出的著名論斷，意指政權是需要依靠軍事手段獲取與穩固的。

陳破空針對董軍、苗華因涉貪遭查。他說：

1、奇怪的自相矛盾，是習派或死黨故意放風聲。

2、有心人士，或放風對習有利，擾亂視線。

3、軍委員在任不會輕易下台；是習近平發動的政變。以前副主席徐才厚、郭伯雄，18大卸任才出事？因薄熙來的政變，胡錦濤經由江派同意才抓徐才厚、郭伯雄。

還有國內外學者一致認同，中共政權內部問題比台灣更嚴重？在此也呼籲台灣人民對中共還存有幻想的？早日打消念頭。無論國會擴權……等，均是中共的陰謀。不再替中國的威脅與恐嚇找藉口，台灣得來不易的民主自由成果要珍惜，再次讓世界看到台灣。

（作者為台灣長老教會退任牧師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書