自由開講》公務體系下的困境：基層清潔隊員的心聲

◎囍春

近日，公務員輕生事件頻傳，媒體也大幅報導了公務體系中超時工作、主管霸凌、業務爆量等問題。這些新聞，讓身為高雄市環保局清潔隊一員的我，不禁感同身受，也讓我更想藉此機會，反映基層清潔隊員的困境。

基層清潔隊員工作辛苦，高雄市今年已清溝7千多公里創新高，圖為清潔隊員辛苦清溝。非本文當事人。（資料照）

我們的工作看似簡單，每天穿梭在大街小巷，清掃街道、清運垃圾，維護環境整潔。但實際上，這份工作充滿了不為人知的辛酸。除了外勤工作，清潔隊還有內勤人員（行政、查報），負責文書處理、資料彙整、案件回復、民眾陳情等工作。無論是外勤或內勤，都承受著巨大的壓力。

請繼續往下閱讀...

政府多年來大力推動行政流程簡化、行政效率提高，但現實狀況卻是行政流程越來越繁複，行政效率越來越低。為了即時回覆長官交辦的工作，我單是工作上 LINE 的群組就多達 12 個，其中 5 個群組每天下班後，甚至到晚上 10 點，都還需要回覆工作進度。這種勞心勞累的程度，實在令人身心俱疲。

此外，地方清潔隊的運作也充滿挑戰。里長、議員等地方勢力介入，使得清潔隊難以依法規辦事，疲於奔命。例如，依照規定，營利事業廢棄物、裝潢廢棄物、非表列回收家具都必須付費代運，但少數不肖里長會收取廠商的代運費用，中飽私囊，再要求清潔隊免費清運。也常有民眾會在拆除家中廢棄物後，透過里長要求清潔隊專車免費清運。里長為了服務里民，往往也選擇「助紂為虐」。

更令人困擾的是，議員和里長還會安插親屬到清潔隊辦公室工作。這些「權貴」進入辦公室後，仗著議員和里長的關係，往往享有特權，不但自身業務不多，還將原本應該做的工作，轉嫁到其他內勤人員身上。這使得原本就業務繁重的人員更加不堪負荷，每天都疲於奔命。

而那些「權貴內勤」只需輕鬆處理例行公事，即可早早休息，準時下班。這種工作量極度不均的情況，在各區清潔隊屢見不鮮，區隊長官也不願介入。對長官而言，工作完成即可，不必在意是誰做的，也犯不著為此得罪地方勢力。然而，正是這種心態，造成部分人員工作量超過負荷，這種管理方式令人難以苟同，也成為各地清潔隊隊員怨聲載道的原因。

工作量超過負荷，是造成公務員輕生事件的原因之一。今年 11 月 3 日，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生憾事，一名吳姓職員疑似不堪主管霸凌及超時工作壓力，在辦公室輕生。此事件不僅突顯職場霸凌問題的嚴重性，更揭露公務體系潛藏的沉重壓力。

清潔隊員在颱風停班期間出勤及配合調度執行災害搶救復原工作。（新北市環保局提供）

環境部長彭啟明於日前透過新聞表示：「只要是下班後發 LINE 就是要加班，如果有急事，主管一定要親自寫『請你這時候完成』」，希望能藉此讓同仁知道上下班時間的不同。期待彭部長的政策能落實，也期待勞工和公務員的職場環境能變得更加友善。高雄市環保局也應正視基層清潔隊員的困境，清查全市內勤人員的工作狀態以及身心狀況，畢竟我們工作是為了生活，不是為了賣命！

（作者為清潔隊員）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法