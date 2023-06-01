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自由開講》雖然目前民調領先，賴清德仍要留意經濟問題

2023/06/01 11:39

◎鄭明德

隨著競選節奏加快，副總統賴清德在幾項民調上處於領先地位。但依據去年底的地方選舉判斷，賴清德仍要留意經濟問題。若未適當處置，經濟問題仍有可能成為競選過程的最大政治風險，不可不慎。

去年底選舉，民進黨固然有提名不當、學位論文風波、防疫措施遭質疑等政治因素，但主要敗選主因仍是經濟因素。該因素包括選前不打房，選後才進行平均地權條例的修法；各種房貸、利息補貼，選前不提，選後才推出；選前已有通膨問題，但不處置，選後才知道聯手十大零售業平抑物價；稅收超徵四千多億元，選前不處置，選後才決定發六千元。民進黨政府在經濟政策上的疏忽，導致去年底的敗選。

隨著競選節奏加快，副總統賴清德在幾項民調上處於領先地位。但依據去年底的地方選舉判斷，賴清德仍要留意經濟問題。（資料照）

這次是中央層次選舉，筆者認為經濟因素仍有可能發酵，因為前述的通膨問題仍持續。雖然有媒體報導本地通膨可以逆勢持平在 2% ~ 3%左右，但民眾還是感受到「民生物價飆漲」。看歷史經驗，通膨非常可怕，可能推倒一個中央政權，絕對要多加留意。其次，由於今年上半年經濟景氣不振，行政院主計總處剛剛公布職缺率，工業及服務業的職缺率降至2.57%，已創下近13年同期的最低。此外，在此態勢下，預計給員工加薪的企業，占比降至28.2%，也創下近3年的最低。

物價飛漲加上工作機會減少，若這狀況持續，可能就會衝擊這次總統選舉，賴清德不可不慎。

（臺北城市科技大學企業管理系教授）

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