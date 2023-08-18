自由開講》賴清德的台獨路徑詮釋：合於憲政規範、最能帶來美中台和平穩定

邱志偉

民進黨總統候選人賴清德日前接受《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪，並登上雜誌封面。但有關於台獨工作者的說法，賴清德也在這次專訪加以說明，由於賴清德提到「沒有所謂的獨立路徑」，又說沒有更改中華民國國號的問題，引來藍營人士的質疑，認為其立場轉向等等。但事實上，賴清德此番表態，至少基於事實回應，沒有否定過去自己提過的話，同時盱衡國際情勢、民進黨台灣前途決議文等文件，並且同意蔡英文總統提出的兩岸互不隸屬路徑，才應該是最能維持兩岸和平穩定現狀、同時又能維繫台美、台日關係的關鍵角色。

賴清德近期正以副總統身分出訪巴拉圭，我清楚從螢幕轉播中聽到，巴拉圭總統當選人喊賴清德是「Republic of Taiwan vice president」（台灣共和國副總統）這代表的意涵，不言可喻。當然，可能會有藍營人士攻擊，這是錯喊我國國名，是被矮化等等。但從賴清德專訪強調國名不需更改，又說明沒有台獨路徑，但在國際場合中，在各國重要政治領袖面前，巴拉圭總統喊出台灣之名，試問還有需要特別予以正名的路徑嗎？當台灣能有尊嚴的站在國際舞台上，被我國友邦稱呼為台灣，至於我國憲政上名稱，只要能維持台海與美中台甚至日本關係穩定、和平，本來就沒有更名的議題。

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賴清德以副總統身分出訪巴拉圭，巴拉圭總統當選人喊賴清德是「Republic of Taiwan vice president」（台灣共和國副總統）。（圖：總統府提供）

更重要的是，賴清德作為一個總統候選人，對於曾在國會備詢時喊出務實台獨工作者，他可是從頭到尾都沒有說自己是失言，更不曾說這是外界對他的誤解，最起碼的，做到了務實、標準一致。而他所詮釋的台獨工作者內涵，在彭博中也已經強調重點是務實，就是維持現狀的路線，他強調中華民國的名稱無須更改，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，合乎憲政規範，亦合乎中國對於兩岸憲政默契的底線。從1999年民進黨提出台灣前途決議文，就已經說明依據憲法，台灣現在的國名叫中華民國，這是從20多年前民進黨就堅持的路線，何來改變之說。

假使若真要說態度不同，有候選人從不承認九二共識，到變成接受九二共識，賴清德至少從頭到尾都只是堅持國家主權，反對台灣被中國併吞的路線。而當前兩岸的現狀也確實是如此，賴清德並未改變任何主權上的堅持。我們也都樂見在這場選舉過程中，各政黨、各種光譜路線，對於國家主權態度、對中國的立場能夠更趨一致，更加站在台灣這邊，更站在「親美日」的共識。

當然，國際關係確實常有變化。以美國來說，對蔡英文總統的信任，也不能全然因為賴清德的說法類似，就能全盤轉移。但這本來就是一個「新建信任」的過程，歷任總統都不例外。蔡總統在2011年初次參選總統時，美方也曾有異音，如今全然不可比擬，這都是點滴累積的過程。 這次賴清德以總統特使，同時又具副總統的身分訪問巴拉圭、過境紐約、舊金山表現的高度成熟自制，沒有利用機會多製造選舉氣氛，同時又在巴拉圭和美國內政部長（總統繼任順序第八位、拜登總統內閣閣員）互動合影，美方立場不言可喻。更已從台灣走出國際，若藍營真懂國際關係者，應該就能看出當中的關鍵。

總體來說，賴清德接受專訪的內容，顯現他對外交、兩岸路線的成熟穩健、得到支持不冒進立場，維護台灣主權的同時，也能保持美中台穩定和平的關係。當日本前首相麻生來台喊出：日本對台有難必然相助的「戰略清晰」主張，我們也不見賴清德得到這樣的綠燈，就有任何冒進行為。也更沒有因為民調領先得意忘形，反而是一步步穩健取得國際信任，不卑不亢、立場不自相矛盾，這才是最成熟穩健的總統候選人所應有之格局。

（立法委員）

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