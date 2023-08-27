自由廣場》校園心理諮商應下修至國中

◎ 陳劍賢

衛福部八月一日起，試辦「年輕族群心理健康支持方案」，試辦對象從十五至三十歲，上路三週，已逾四千年輕人接受心理諮商，且高風險者占三成。衛福部見青少年朋友迫切需求心理諮商，九月擬增加名額，並考量明年納入常態計畫辦理，衛福部勇於任事，積極的作為，社工界咸表肯定。

早期預防重於治療，心理問題往往是累積的，適時透過心理諮商，可以早期發現心理問題，並找出問題癥結，更能有效解決心理問題，因此心理諮商越早，心理更健康。

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心理健康的人，不只免於心理上的困難，更能與人和諧相處，能隨環境改變而自我調適，並能由於基本需求的滿足，而感到自己在邁向自我實現的高層目標。國中年齡適值心理狂飆期，並因文明社會的禁忌及道德的束縛，慾望與現實的衝突，造成青少年身心的困擾，筆者誠摯建議「心理健康支持方案」，應下修提早從國中階段開始實施，提早預防，事半功倍，讓我國的青少年有明確的自我觀念，自我接納與和諧的人際關係，對生活追求有方向有目標。

心理健康支持方案，目前是以衛福部公務預算辦理，屬於短期計畫，未來是否常態性的辦理，很難預料，筆者建議心理諮商應納入健保，因健保屬於社會保險，由政府主辦，藉由多數人的投保行為，以分攤可能發生的生活風險，其經費由被保險人、雇主及政府共同負擔，只有納入健保，才能永續辦理，心理健康更有保障，並讓心理諮商在地化，個案就近尋找心理諮商。

青少年問題根源於家庭，且親師合作，孩子會更好，透過親職教育，讓父母了解諮商技巧，傾聽孩子的心聲，關注孩子的行為，孩子的心理自然健康，因此心理諮商要趁早，否則朽木不可雕也。

（作者是台東縣體育發展基金會董事長、美和科大社工所兼任助理教授）

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