社論》炒作BNT 對誰最有利

鴻海創辦人郭台銘指控政府洽購BNT疫苗時堅持協議要寫「獨立的台灣政府」才觸礁，這說法遭衛福部出示證明文件駁斥。圖為疫苗相關文件簽署均使用中華民國（台灣）衛福部疾管署。（疾管署提供，本報合成）

鴻海創辦人郭台銘近期指控二○二一年「蔡政府擋BNT疫苗」，並指前總統府秘書長李大維替蔡英文總統傳話，要他不要買了。但媒體隨即披露當年六月BNT大股東寄給郭台銘的電郵，證明郭早就知道「私人無法購買疫苗」。而郭再控政府之前洽購時堅持協議要寫「獨立的台灣政府」才觸礁。這說法也立遭衛福部出示證明文件駁斥。事實上，政府與BNT疫苗德國原廠的洽談過程，原本已接近水到渠成，最後卻遭到變卦，這背後的阻撓者，正是來自中國。

這些事情，民眾或許隨著武肺疫情的消散，逐漸淡忘。然而，積極爭取國民黨總統參選人徵召提名的郭台銘，重提此事，而成熱門政治話題。二○二○年初武漢肺炎病毒快速從中國散播到世界各地時，台灣因為防堵得當，受到波及程度較低。而當主要國家陸續開發疫苗，政府也尋求管道洽購，二○二○年下半年後並陸續洽簽AZ與莫德納疫苗的供應合約。不過疫情比台灣慘重的國家可謂比比皆是，被譽為「防疫模範生」的我們，反倒不易被列入優先到貨名單。而另方面，蔡政府在二○二○年二月即支持包括高端等公司研發武肺疫苗，試圖從國內及國外的多方路徑，早日取得有效的疫苗。部分在野人士指稱的「阻擋疫苗」，不僅扭曲事實，也抹煞在這防疫期間的各方努力。

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政府與BNT疫苗原廠的洽談，亦於二○二○年下半年展開。但來自中國的「上海復星」聲稱擁有包括台灣的大中華區代理權，使得中方得以干預介入，攔阻我們直接向德國原廠取得疫苗。之後國內疫情升溫，蔡政府無法獲得BNT疫苗供應，面臨極大壓力。二○二一年六月，在政府與民間奔走，再經公權力委託授權，慈濟、台積電、鴻海／永齡等三捐贈單位各捐贈五百萬劑BNT疫苗，暫時化解問題。這段時間，包括日本及美國等國家，馳援捐助我們AZ及莫德納疫苗，避免中共利用台灣在疫苗短缺之際，打擊政府與擾亂民心。民主盟邦於關鍵時刻，解除我們疫苗之急，反觀中國方面利用疫苗代理權設下重重阻礙，延宕我們取得疫苗。誰在擋疫苗，可以清楚判斷。把矛頭對向自己的政府，只是模糊真正問題的焦點。

那段「疫苗之亂」，我們還看到在野黨聯合部分執政縣市，打算繞過中央政府，另買BNT疫苗。還有工商團體也說要自購BNT疫苗。表面說要「幫忙」，均指向一共同點︰都只買BNT疫苗，而且也自信擁有特殊的管道。這不尋常的情況，更加令人懷疑背後有來自中方的操弄情形，試圖「以疫謀亂」。而對於我們努力研發的國產疫苗，在野不斷予以各種莫須有的攻訐，例如質疑保護力等，造成國人信心陡降，嚴重打擊扶植不易的疫苗產業。行政院長陳建仁在立法院答詢時曾說，在打完一百萬人、三百萬劑高端疫苗後，其數據顯示，效果與莫德納、BNT疫苗一樣好，比AZ好得多；高端確實是「有效、安全及副作用最低的疫苗」。很可惜的是，遭到污名的國產武肺疫苗，已難以發展並打入國際。從這些演變，部分在野人士鍾情特定疫苗，並且反對國產疫苗，難道不是阻擋疫苗的另類作法。

在野方面罔顧事實，依然炒作「蔡政府擋BNT疫苗」的話題。去年九合一大選，相同話題經歷一輪。郭台銘現為爭取國民黨提名，再度拋出，想以此提高政治聲量。從競爭國家領導人的高度，參選者理應提出具有前瞻性的願景來獲得更多認同。如今，繼續炒冷飯並且遭到駁斥，還被質疑為了選舉過河拆橋，個人形象兩極化，未必有利競逐大位。同為捐助者的台積電，先前與德國方面洽談疫苗供應，影響力絕不亞於郭台銘。但在這善舉之後，並未見其言之夸夸，而且作為半導體產業的領先地位，台積電是主要民主國家爭相納入產業供應鏈的對象，而更讓台灣提高國家能見度。我們堅守民主陣線，加上科技與經濟實力，是台灣為各國看重的關鍵原因。出身科技業的郭台銘，訴求徵召參選，本有極大揮灑空間，如今卻窄化至到底是誰在擋疫苗的歹戲，這並無助與國民黨內主要對手的區隔。升高仇恨值製造國內對立，還讓真正擋疫苗的元凶，隔海翹著二郎腿看戲，不時趁機發動認知戰亂台。炒作BNT疫苗，於誰最有利，大家應要看明白。

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