晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》炒作BNT 對誰最有利

2023/05/12 05:30

鴻海創辦人郭台銘指控政府洽購BNT疫苗時堅持協議要寫「獨立的台灣政府」才觸礁，這說法遭衛福部出示證明文件駁斥。圖為疫苗相關文件簽署均使用中華民國（台灣）衛福部疾管署。（疾管署提供，本報合成）

鴻海創辦人郭台銘近期指控二○二一年「蔡政府擋BNT疫苗」，並指前總統府秘書長李大維替蔡英文總統傳話，要他不要買了。但媒體隨即披露當年六月BNT大股東寄給郭台銘的電郵，證明郭早就知道「私人無法購買疫苗」。而郭再控政府之前洽購時堅持協議要寫「獨立的台灣政府」才觸礁。這說法也立遭衛福部出示證明文件駁斥。事實上，政府與BNT疫苗德國原廠的洽談過程，原本已接近水到渠成，最後卻遭到變卦，這背後的阻撓者，正是來自中國。

這些事情，民眾或許隨著武肺疫情的消散，逐漸淡忘。然而，積極爭取國民黨總統參選人徵召提名的郭台銘，重提此事，而成熱門政治話題。二○二○年初武漢肺炎病毒快速從中國散播到世界各地時，台灣因為防堵得當，受到波及程度較低。而當主要國家陸續開發疫苗，政府也尋求管道洽購，二○二○年下半年後並陸續洽簽AZ與莫德納疫苗的供應合約。不過疫情比台灣慘重的國家可謂比比皆是，被譽為「防疫模範生」的我們，反倒不易被列入優先到貨名單。而另方面，蔡政府在二○二○年二月即支持包括高端等公司研發武肺疫苗，試圖從國內及國外的多方路徑，早日取得有效的疫苗。部分在野人士指稱的「阻擋疫苗」，不僅扭曲事實，也抹煞在這防疫期間的各方努力。

政府與BNT疫苗原廠的洽談，亦於二○二○年下半年展開。但來自中國的「上海復星」聲稱擁有包括台灣的大中華區代理權，使得中方得以干預介入，攔阻我們直接向德國原廠取得疫苗。之後國內疫情升溫，蔡政府無法獲得BNT疫苗供應，面臨極大壓力。二○二一年六月，在政府與民間奔走，再經公權力委託授權，慈濟、台積電、鴻海／永齡等三捐贈單位各捐贈五百萬劑BNT疫苗，暫時化解問題。這段時間，包括日本及美國等國家，馳援捐助我們AZ及莫德納疫苗，避免中共利用台灣在疫苗短缺之際，打擊政府與擾亂民心。民主盟邦於關鍵時刻，解除我們疫苗之急，反觀中國方面利用疫苗代理權設下重重阻礙，延宕我們取得疫苗。誰在擋疫苗，可以清楚判斷。把矛頭對向自己的政府，只是模糊真正問題的焦點。

那段「疫苗之亂」，我們還看到在野黨聯合部分執政縣市，打算繞過中央政府，另買BNT疫苗。還有工商團體也說要自購BNT疫苗。表面說要「幫忙」，均指向一共同點︰都只買BNT疫苗，而且也自信擁有特殊的管道。這不尋常的情況，更加令人懷疑背後有來自中方的操弄情形，試圖「以疫謀亂」。而對於我們努力研發的國產疫苗，在野不斷予以各種莫須有的攻訐，例如質疑保護力等，造成國人信心陡降，嚴重打擊扶植不易的疫苗產業。行政院長陳建仁在立法院答詢時曾說，在打完一百萬人、三百萬劑高端疫苗後，其數據顯示，效果與莫德納、BNT疫苗一樣好，比AZ好得多；高端確實是「有效、安全及副作用最低的疫苗」。很可惜的是，遭到污名的國產武肺疫苗，已難以發展並打入國際。從這些演變，部分在野人士鍾情特定疫苗，並且反對國產疫苗，難道不是阻擋疫苗的另類作法。

在野方面罔顧事實，依然炒作「蔡政府擋BNT疫苗」的話題。去年九合一大選，相同話題經歷一輪。郭台銘現為爭取國民黨提名，再度拋出，想以此提高政治聲量。從競爭國家領導人的高度，參選者理應提出具有前瞻性的願景來獲得更多認同。如今，繼續炒冷飯並且遭到駁斥，還被質疑為了選舉過河拆橋，個人形象兩極化，未必有利競逐大位。同為捐助者的台積電，先前與德國方面洽談疫苗供應，影響力絕不亞於郭台銘。但在這善舉之後，並未見其言之夸夸，而且作為半導體產業的領先地位，台積電是主要民主國家爭相納入產業供應鏈的對象，而更讓台灣提高國家能見度。我們堅守民主陣線，加上科技與經濟實力，是台灣為各國看重的關鍵原因。出身科技業的郭台銘，訴求徵召參選，本有極大揮灑空間，如今卻窄化至到底是誰在擋疫苗的歹戲，這並無助與國民黨內主要對手的區隔。升高仇恨值製造國內對立，還讓真正擋疫苗的元凶，隔海翹著二郎腿看戲，不時趁機發動認知戰亂台。炒作BNT疫苗，於誰最有利，大家應要看明白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書