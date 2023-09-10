自由開講》賴清德的國政起手：我們需要帶給台灣希望的領導者

◎邱志偉

民進黨總統候選人賴清德於本周召開「國家希望工程」政見發表會，並提出「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、「公義永續的台灣」三大願景。同時，我們也看到賴清德身後站出百位專家學者、NGO公民團體領袖，代表著賴清德發言的慎重以及代表性。我們常說，領袖要帶給國家希望，賴清德所代表的是民進黨對執政的嚴謹，是承先啟後蔡英文總統的施政，是要繼續壯大台灣。

民進黨總統候選人賴清德於本周（6日）召開「國家希望工程」政見發表會，並提出「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、「公義永續的台灣」三大願景。（資料照）

雖然發表會時，我和蔡總統正在非洲進行訪問，但賴副總統的這場政見發表會，整個詳細過程我依然相當關注。賴清德是醫療背景出身，習醫的經驗讓他知道，所有的政策、政見都要有清楚的規劃，要有總體原則，再進入個別細項討論。就如同研讀法律書籍，有民法總則、刑法總則，而學習政治，第一門課就是政治學的導論一樣，賴清德的政見發表會，也是用循序漸進的方式來闡述他的目標。

請繼續往下閱讀...

或許外界會有人認為，這樣速度太慢，或是沒辦法一次就聽見亮點，但我認為賴清德用這樣的方式，反而才是這場選戰持盈保泰的關鍵。就跟他剛過境美國，非常低調，沒有利用公開活動進行過度的競選行為，而是用穩健、自信的態度來看待自己的外交行，沒有把國家大政作為吸眼球的道具。同樣的，在這場選舉中，賴清德也不急著用聳動的文字、誇張的政策內容，或是大放送的政見，通通都沒有，他只說了三大原則，並用完整團隊告訴大家，這些內容都是千錘百鍊。

總統最重要的法定職責，就是國防、外交與兩岸。賴清德也在這場政見會上再次重申，他將會堅定維持蔡總統現在路線，並以此基礎提出「和平四大支柱行動方案」，簡單來說就是先做好基本功，要讓自己實力更強，同時擴大盟友、蓄積能量來面對中國，以最紮實的自信態度來應對兩岸關係。

而且賴清德強調「民主和平」，兩岸關係不分藍綠都求和平，甚至這是放諸海內外皆準的原則，全世界也都樂見兩岸和平。但台灣人自己要清楚認知到的是，和平必須建立在民主，兩岸交流絕對要是民主對等，而非政黨與政黨的私相授受。太陽花的記憶，縱使快要十年，但人民對於兩岸互動的公開透明要求，不隨時間而變。我相信賴清德高舉的民主原則，就是向太陽花精神來做呼應。

至於賴清德提到「創新繁榮的台灣」、「公義永續的台灣」，這其實包含兩個觀念，一個是台灣產業發展的下一步，一個則是有產業進步的同時，如何讓這個社會不管在經濟發展、財富分配的結構上，要能同時兼顧公義，不失去平衡。賴清德在演講中提到，不管是當下最熱的AI或是量子電腦、低軌道衛星、太空科技，這都是在為下一個護國神山鋪路。我也期盼，這些前瞻新興科技，要能兼顧區域平衡發展，不要依然集中在北部，相信以我選區內的橋頭科學園區，或周邊高雄楠梓產業園區等，能有更多新興科技往南部移動，才不會惡化台灣的區域發展。

所以，這也是為何要打造公義永續的台灣。正如我個人參政理念，也是期盼能達到《禮記．禮運》：「老有所終，壯有所用，幼有所長。」的發展境界。不管是將國家照顧下一代的時間拉長，或是長照計畫的深化，我都相當肯定。尤其是我長期關注少子化議題，這項國安危機必須政府展現決心，把日常的照顧責任做好，年輕人對婚育的想像才能更有信心。

最後，剛好正逢9月9日國民體育日，我也期盼接下來看到賴清德總統候選人提出更多體育相關的改革和政策，特別是許多職業運動項目，近年在國內引起很多紛擾，這些年來雖然政府已有試圖改變，但外界多認為仍有長遠的進步空間。賴清德在民視專訪時，也提到針對亞奧運的黃金計畫，但我認為深化全民運動的風氣，除了國際盃之外，如何讓更多人喜歡運動、重視體育，必須從日常著手，不管是在校園裡的教育面向上，或是提供更多適合運動的空間，我相信都是值得發展與重視的政策。

這場「國家希望工程」政見發表會，展現的是賴清德對於國政藍圖的總論，是給予國人一個想像，但又有具體圖像的發表會。我也期待接下來，更多細緻的政策討論，讓民進黨未來的執政團隊，更有國家治理的架式。相較於其他黨派還在爭論如何搭檔，誰進誰退時，民主進步黨已經完成施政方向說明，以最真誠的心來面對這場總統大選。

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法