懇請副總統參選人不應混淆視聽

◎楊啟正

昨日（9／17）新聞中有諮商心理專業人員質疑賴佩霞副總統參選人，開設心理諮詢課程的適法性與適當性，而郭台銘辦公室則是以「她是在大陸考取心理諮詢師證照，但從未在台灣執業，也從未進行心理諮商的醫療行為…在指控他人違法執業時，應該先搞清楚，對方並沒有在執業的基本狀況。」等說法加以回應。筆者從事臨床心理工作與教學十多年，實在認為「搞不清楚狀況的，可能是郭台銘辦公室吧？！」

圖為獨立總統參選人郭台銘（左）與副手搭檔賴佩霞（右）。（資料照）

如果賴佩霞女士並沒有在台執業，那顯示她過去有可能是違反《心理師法》在進行相關業務？！因為若去賴女士的個人網頁（賴佩霞／好好說話）即可發現，她所提供的課程並不是只有針對企業領導人的教練課程，也有所謂「一對一晤談」課程（也在其網頁中可填表單）。事實上，晤談本就是「心理諮商／治療」的重要一環，不禁讓人懷疑賴女士是藉由「名稱置換之術」來規避違反法令的疑慮？除此之外，在網頁上先前寫自己是「心理諮商師」的經歷，已被改成「心理諮詢師」，似乎也代表她明明可能知道，所謂的「心理諮詢」在臺灣目前的《心理師法》規範下，有其灰色地帶！但令人質疑的是，如果連未來可能的副總統過去都在做這種知法卻游移在法律邊緣的行為，不尊重臺灣現有的專業人員（諮商心理師與臨床心理師），不得不對國內的心理健康發展感到憂心！

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賴佩霞心理諮商收費標準每80分鐘高達23000元，令心理師覺得離譜，其標榜「心理諮商師」也被認為不專業。（翻攝自《Dr.賴佩霞》）

國內自《心理師法》於20年前通過後，已有約7000名領有證照的心理師在服務國內民眾，心理師專業在臺灣叫做「諮商心理師」與「臨床心理師」，沒有「心理醫師」，更沒有「心理諮詢師」的名稱！然而，運用不同的名目且因自己在國外得到許多專業的認證，就好像可進行極為相似的專業行為；這彷彿可比擬是一個人在國外雖有專業醫師執照，但若要在國內從事醫療行為，仍需要經過嚴格的審核甚至重新學習的機制，才能拿到國內證照的道理一般！假設他沒有證照，還大聲說「我沒有在國內執業唷！不要搞不清楚狀況！我只是在幫人一對一看他生什麼病唷？看可以怎麼來處理！」這聽起來，不是很令人感到詫異與混淆嗎？

仔細看賴佩霞副總統參選人的網頁，其實可以看的出她對於「心靈成長」、「溝通」等議題的用心，否則也不會去參與這麼多國際的課程與認證來豐富自己。有鑑於此，筆者想請頼佩霞副總統參選人捫心自問，如果您的初衷是讓人過的更好，那就不應再讓團隊混淆視聽，反而可藉此機會，「好好說話」跟民眾澄清並說明所謂的「心理健康專業」在臺灣是如何進行？如何來幫助需要的民眾的？這才是更正面的力量啊！

（大學教授）

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